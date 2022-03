Coupe du monde 2022 (barrages): "Nous sommes détruits", lâche Chiellini après le fiasco de l'Italie

Entré en jeu en fin de match, le défenseur la Nazionale Giorgio Chiellini a exprimé sa détresse après l’élimination surprise de l’Italie pour la Coupe du monde au Qatar, consécutive à la défaite face à la Macédoine du Nord (0-1) jeudi, en demi-finale des barrages.

Nuit de cauchemar à Palerme. L’Italie ne participera pas à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Comme en 2018, la Nazionale, quadruple championne du monde, est privée de Mondial. Malgré une domination de tous les instants, les champions d’Europe ont été surpris par la Macédoine du Nord dans le temps additionnel sur un tir croisé d' Aleksandar Trajkovski (0-1). L’Italie qui a disputé son dernier Mondial 2014 devra patienter au moins jusqu’en 2026 pour regouter à une phase finale.

Chiellini : "Il va rester un grand vide"

"C'est difficile à expliquer, c'est une grande désillusion, a déclaré Giorgio Chiellini, entré en jeu en fin de match, sur la RAI. On a fait un bon match, il nous a juste manqué de réussir à marquer. On n'a pas été présomptueux, on ne peut pas nous faire ce reproche, mais il nous a manqué quelque chose. On a fait des erreurs depuis septembre, on les a payées. Je suis fier de mes coéquipiers et de cette équipe, il est clair que nous sommes détruits, tous les adjectifs que vous voulez... On doit repartir. Il va rester un grand vide, j'espère que ce vide nous redonnera l'énergie pour partir comme cela a été le cas ces dernières années."

De son côté, Roberto Mancini a déclaré qu’il s’agissait de "sa plus grande déception au niveau professionnel." Le sélectionneur italien n’a pas souhaité s’exprimer à chaud sur son avenir, mais il est plus qu’incertain même s’il a guidé les Azzuzzi sur le toit de l’Europe l’été dernier à l’Euro. "Ce n’est pas le moment de dire si c’était mon dernier match", a conclu l'ancien coach de la Lazio.