Coupe du monde 2022 (barrages aller): le Maroc s’en sort bien contre le Congo

Mené 1-0 dès la 12e minute sur un but de l’ancien Lorientais Yoane Wissa, le Maroc a été chercher le match nul en barrages aller de la Coupe du monde 2022 contre la République démocratique du Congo grâce à un but dans le dernier quart d’heure, ce vendredi (1-1). Grâce à la règle du but à l’extérieur, les hommes de Vahid Halilhodžić font une bonne opération.

Le Maroc est en ballottage favorable à l’issue du barrage aller pour la Coupe du monde 2022 contre la République démocratique du Congo. Les Lions de l’Atlas, menés 1-0 presque tout la rencontre ce vendredi à Kinshasa, ont réussi à arracher le match nul dans le dernier quart d’heure grâce à Tarik Tissoudali (76e).

Les Congolais ont pourtant frappé les premiers. Dès la 12e minute, l’ancien Lorientais Yoane Wissa a ouvert le score sur une très jolie frappe enroulée depuis l’angle de la surface. Bousculés, les Marocains ont manqué une première occasion d’égaliser sur un penalty complètement vendangé par Ryan Mmaee à la 54e minute.

Le Maroc à 90 minutes d'un deuxième Mondial consécutif

La délivrance est arrivée un peu plus de 20 minutes plus tard. Sur une remise parfaite d’Ayoub El Kaabi, Tarik Tissoudali ne s’est pas posé de questions et a trompé le portier congolais sur une frappe en première intention.

Grâce à la règle du but à l’extérieur, les Lions de l’Atlas abordent le match retour (mardi à 21h30) en légère position de force. Ils sont à 90 minutes d’une deuxième participation consécutive à une Coupe du monde, quatre ans après leur élimination en phase de poule du Mondial russse.