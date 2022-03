Coupe du monde 2022: le Sénégal élimine l’Egypte après une folle séance de tirs au but

Un but de Boulaye Dia a permis au Sénégal de battre l’Egypte puis de l'emporter aux tirs au but (1-0, 3 tab à 1) ce mardi lors du match retour des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. Battus à l’aller, les Lions de la Teranga éliminent l’équipe de Mohamed Salah au bout d’une rencontre haletante.

Métamorphosés. Totalement inoffensifs lors de leur défaite (1-0) pendant le barrage aller au Caire, les Sénégalais ont montré un tout autre visage ce mardi lors du match retour. Beaucoup plus incisifs, les protégés d’Aliou Cissé ont signé une grosse prestation collective pour l’emporter après la prolongation (2-0 ap) et décrocher leur qualification pour la prochaine Coupe du monde. Les partenaires de Sadio Mané seront bien présents au Qatar pour la compétition organisée du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Dia n’a pas traîné pour relancer le suspense

Comme galvanisés par le soutien du peuple sénégalais massé dans les tribunes du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions de la Teranga se sont rués en attaque. Dès la première occasion, les locaux ont bénéficié d’un coup-franc très bien placé à proximité de la surface adverse.

Et après un ballon mal dégagé par la défense égyptienne, Boulaye Dia a marqué le premier but de ce barrage retour (1-0, 3e). Remplaçant à l’aller, l’attaquant de Villarreal a remis son équipe sur de bons rails dès l’entame de match. Très remuant, il a ensuite posé de gros problème à la défense des visiteurs où la sortie prématurée d’Omer Gaber a affaibli la charnière.

Idrissa Gueye a tenté sa chance de plus de 30 et sa frappe flottante a difficilement été détournée par Mohamed El Shenawy (1-0, 28e). Quelques minutes avant la pause, Nampalys Mendy s’est aussi essayé à longue distance mais la frappe du milieu de Leicester est passée à côté (1-0, 41e).

Sur un contre éclair, Bouna Sarr a débordé sur l’aile droite mais son centre à destination d’Ismaïla Sarr a été dégagé in-extremis par la défense des Pharaons. Dominateur pendant ce premier acte, le Sénégal n’a pourtant pas réussi à accentuer son avance.

Salah a déçu, pas de revanche pour l’Egypte

Heureusement, Edouard Mendy n’a pas eu grand-chose à faire dans ses buts. Le gardien de Chelsea et du Sénégal n’a presque pas eu d’action chaude à négocier tant l’Egypte n’a rien montré. Un peu plus d’un mois après la finale de la CAN remportée par les Sénégalais face aux Pharaons, les coéquipiers de Mohamed Salah n’ont pas réussi à prendre leur revanche ce mardi. Peut-être à cause de ce but d’avance au coup d’envoi, l’attaquant de Liverpool et les siens se sont surtout évertués à défendre.

L’Egypte n’a presque jamais semblé en mesure de tromper la défense sénégalaise et la star égyptienne n’a eu que très peu de ballons à exploiter. Et sur un contre express au retour des vestiaires, Boulaye Dia est passé tout près de doubler la mise. Toujours aussi motivés, les Sénégalais ont continué de pousser mais ont longtemps manqué d’efficacité dans le dernier geste. Et sur une rare occasion des visiteurs, Sayed a bien failli marquer mais sa tête est passée au-dessus des buts d’Edouard Mendy (1-0, 72e). Dans la foulée, Zizo a lui aussi manqué le cadre (1-0, 77e). Après ces deux alertes sur les buts des champions d’Afrique, a vu Ismaïla Sarr rater la balle de qualification. Lancé à la limite du hors-jeu, l’ailier de Watford a trop ouvert son pied et n’a pas cadré lors de son duel avec Mohamed El Shenawy.

Une séance de tirs au but folle

Au terme d’une prolongation encore marquée par une double parade exceptionnelle du gardien égyptien, aucune des deux équipes n'a pu faire la différence. Comme lors de la finale de la CAN remportée par le Sénégal (0-0, 4 tab à 2), les Pharaons ont craqué lors des tirs au but.

Kalidou Koulibaly puis Mohamed Salah ainsi que Saliou Ciss et Zizo ont tous raté leur tentative. Après deux essais manqués de chaque côté, Ismaïla Sarr et Amr El Solia ont enfin débloqué le compteur. Derrière le Marseillais Bamba Dieng, auteur d'une belle entrée en jeu, a pris ses responsabilités et a réussi son tir avec maîtrise. Derrière, Edouard Mendy a encore stoppé le tir au but de Mostafa Mohamed pour offrir une balle de Coupe du monde à Sadio Mané. Auteur du tir au but vainqueur à la CAN, la star de Liverpool n'a pas tremblé et a envoyé son équipe au Qatar d'un superbe contre-pied. Vingt ans après sa dernière participation à la Coupe du monde, le Sénégal se qualifie.