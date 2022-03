Coupe du monde 2022: attention, la règle du but à l’extérieur compte pour les barrages en Afrique

La Ligue des champions et les compétitions européennes ont connu une véritable évolution avec la suppression de la règle du but à l’extérieur cette saison. Mais ce point historique du règlement s’appliquera bien lors des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 en Afrique.

Les derniers billets pour la Coupe du monde 2022 seront bientôt distribués dans le monde. A l’inverse de l’Europe qui a opté pour trois mini-tournois de quatre équipe, l’Afrique a choisi de rester fidèle au format traditionnel des matchs aller-retour.

Dix rencontres entre les cadors du football africain où la règle du but à l’extérieur comptera bien. En clair, les équipes qui joueront à domicile, notamment ce vendredi à pour la première manche, feront tout pour encaisser le moins de but possible. Et pour cause, le but à l’extérieur comptera bien double en cas d’égalité globale à la fin des deux duels. La raison est simple: contrairement à l’UEFA, la CAF (Confédération africaine de football) n’a pas acté la suppression de cette règle inscrite dans les lois de la Fifa.

La CAF a tranché

En Europe, l’UEFA organise les éliminatoires sous l’égide de la Fifa. En Afrique, la CAF s’en charge et n’est donc pas forcée de réaliser les innovations lancées par l’instance du président Aleksander Ceferin. Si bien que lors de ces barrages pour le Mondial au Qatar, c’est bien le règlement de la Fifa sur la Coupe du monde 2022 qui fait référence. Et plus précisément le point 10 de l’article 20 sur l’organisation des qualifications.

"Dans le format par élimination directe, les deux équipes disputent un match aller et un match retour et la FIFA tire au sort l’équipe qui reçoit en premier. L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts dans les deux matches est qualifiée pour le tour suivant, prévoient ainsi les textes de la Fédération internationale. Si les deux équipes inscrivent le même nombre de buts dans les deux matches, les buts marqués à l’extérieur comptent double. Si le nombre de buts inscrits à l’extérieur est le même ou si les deux matches se terminent par un score nul et vierge, une prolongation de deux fois 15 minutes sera disputée à la fin du second match."

Et la Fifa de préciser la marche à suivre pendant une éventuelle prolongation en cas d’égalité parfaite après le match retour: "La prolongation fait partie intégrante du second match. Si aucun but n’est marqué au cours de la prolongation, l’épreuve des tirs au but devra déterminer le vainqueur, conformément à la procédure prévue par les Lois de Jeu, peut-on encore lire dans le document officiel. Si les deux équipes inscrivent le même nombre de buts lors de la prolongation, l’équipe en déplacement sera déclarée victorieuse au bénéfice du nombre de buts marqués à l’extérieur."