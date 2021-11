Coupe du monde 2022 (qualifs): Draxler de retour avec l'Allemagne après un an d'absence

Absent avec la Mannschaft depuis un an, l'attaquant du PSG Julian Draxler a été convoqué ce vendredi avec l'Allemagne pour les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Le joueur du PSG Julian Draxler, absent de la sélection allemande depuis un an, a été rappelé vendredi par le sélectionneur Hansi Flick pour disputer les deux derniers matchs des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Déja qualifiée pour la compétition, l'Allemagne affrontera le Liechtenstein, le 11 novembre, et se déplacera en Arménie, trois jours plus tard. Le milieu de terrain de 28 ans n'avait pas été intégré au groupe allemand lors de l'Euro 2021. Une surprise pour celui qui a participé à toutes les phases finales depuis le Mondial 2014.

Kehrer présent aussi dans la liste

A l'instar de Draxler, Flick a aussi décidé de rappeler l'ailier du Borussia Dortmund, Julian Brandt, dont la dernière sélection remonte à novembre 2020. L'ancien entraîneur du Bayern Munich, a également sélectionné le défenseur du PSG, Thilo Kehrer, actuellement remplaçant dans le club de la capitale française. A noter enfin la présence du milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gundogan, élément moteur de l'équipe mancunienne l'année dernière lors du titre de champion d'Angleterre, et absent du dernier rassemblement en octobre en raison d'une blessure aux ischios-jambiers.

La sélection allemande:

Gardiens: Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal/ENG), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona/ESP), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Défenseurs: Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Christian Guenter (Freiburg), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Thilo Kehrer (Paris St. Germain/FRA), David Raum (Hoffenheim), Antonio Ruediger (Chelsea/ENG), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Niklas Suele (Bayern Munich)

Milieux de terrain/attaquants: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg/AUT), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain/FRA), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Guendogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Chelsea/ENG), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Thomas Mueller (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Moenchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)