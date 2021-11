PSG: Messi encore forfait à Bordeaux, Ramos bientôt de retour

Blessé aux ischio-jambiers et au genou gauche, Lionel Messi n'est pas disponible pour le match du PSG à Bordeaux, prévu samedi soir en Ligue 1. En revanche, les nouvelles sont positives pour Sergio Ramos, son retour à l'entraînement collectif est annoncé pour la trêve internationale.

Il va falloir attendre pour son sixième match en Ligue 1. Sorti sur blessure le week-end passé contre Lille, et absent en Ligue des champions à Leipzig, Lionel Messi est forfait pour le match Bordeaux-PSG prévu samedi soir (21h). Victime de douleurs au genou gauche et d'une gêne aux ischio-jambiers, l'attaquant argentin de 34 ans poursuit ses soins au centre d'entraînement du club, après être passé rapidement jeudi par une clinique de Madrid.

Rentré vendredi matin à Paris, Lionel Messi va tout de même participer au rassemblement de l'équipe nationale d'Argentine, pour les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde 2022. "Il va voyager en sélection", a confirmé Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, vendredi en conférence de presse. "On espère qu'il sera disponible pour la sélection et qu'il pourra revenir après", a-t-il aussi dit.

Selon les informations de RMC Sport, le PSG juge que Messi pourra jouer avec son pays le deuxième match, au moins, de la trêve internationale, contre le Brésil (17/11 à 00h30). Pour la rencontre face à l'Uruguay (13/11 à 00h), des doutes existent encore.

Le rétablissement de Ramos se précise enfin

Presnel Kimpembe qui, lui, a dû renoncer à l'équipe de France à cause d'une lésion aux ischio-jambiers, va devoir observer dix jours de soin avec le staff médical. Trois autres joueurs sont indisponibles pour cause de blessure: Leandro Paredes (qui poursuit son travail de rééducation), Marco Verratti (son retour est envisagé après la trêve internationale) et Rafinha (observe cinq jours de soins pour une douleur de la hanche droite).

Enfin, sans surprise, Sergio Ramos est lui aussi forfait. Mais les nouvelles sont bonnes. Le Paris Saint-Germain affirme que le défenseur espagnol "reprendra avec le groupe la semaine prochaine". Si ce retour à l'entraînement a bien lieu et se déroule dans de bonnes conditions, il se pourrait que l'ancien capitaine du Real Madrid soit opérationnel le 20 novembre contre le FC Nantes.