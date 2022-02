Coupe du monde: -25°, joueurs en hypothermie… match polaire entre les Etats-Unis et le Honduras

Les Etats-Unis se sont imposés face au Honduras (3-0) mercredi, lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022 dans le froid polaire de Minnesota. Ce qui a poussé deux joueurs adverses à se faire remplacer à la mi-temps.

Les Etats-Unis ont fait un pas de plus vers la Coupe du monde 2022 en s’imposant face au Honduras (3-0) mercredi, lors des qualifications. Un succès décroché dans des conditions météorologiques extrêmes et dénoncées par les visiteurs. Le thermomètre affichait moins 16 degrés (ressenti moins 25) au coup d’envoi, provoquant un début d’hypothermie chez plusieurs joueurs.

Deux joueurs en hypothermie

Le Honduras a ainsi effectué trois changements à la mi-temps en raison du froid polaire régnant sur la pelouse de l’Allianz Field de Minnesota: le gardien Luis Lopez, le milieu de terrain Diego Rodriguez et l'attaquant Romell Quioto ont quitté le terrain dès la pause, dont pour hypothermie, a révélé la Fédération hondurienne.

Les joueurs s'étaient recouverts de plusieurs couches de gants et d’habits. "Je ne vais pas analyser mon équipe, le jeu ou les performances de mes joueurs, a fulminé le sélectionneur Honduras, Hernan Dario Gomez, à l’issue du match. Ce n'est pas possible et je ne suis pas capable de le faire dans ces circonstances. Dans le vestiaire, mes joueurs reçoivent des fluides intraveineux et beaucoup d'entre eux souffrent."

Un tee-shirt congelé

La Fédération américaine défend le choix de la localisation de cette rencontre en expliquant avoir voulu garder un climat similaire pour les trois matchs de qualification en janvier. L’US Soccer Team a ainsi affronté le Salvador (1-0) le 27 janvier dernier à Colombus sous moins cinq degrés avant de s’incliner contre le Canada (2-0) dans la fraîcheur d’Ontario (un degré au coup d’envoi).

Ils ont encore franchi un cap mercredi, comme en atteste ce tee-shirt complètement congelé laissé au bord du terrain pendant la rencontre par un diffuseur. Les joueurs du Honduras, derniers et frigorifiés, n’ont tiré qu’une fois au but. Les Américains ont, eux, fait la différence grâce à Weston McKennie (8e), Walker Zimmerman (37e) et Christian Pulisic (67e). Ils sont deuxièmes avec quatre points d’avance sur la 4e place et bien partis pour disputer le Mondial. Les trois premiers de la Zone Concacaf sont qualifiés, alors que le quatrième disputera un barrage.