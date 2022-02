Coupe du monde 2022: Marquinhos brillant avec le Brésil, Di Maria chante avec l’Argentine

Avec un Marquinhos impassable, le Brésil s’est largement imposé face au Paraguay (4-0), mardi lors des qualifications à la Coupe du monde. L’Argentine d’Angel Di Maria a étendu sa série d’invincibilité face à la Colombie (1-0).

Déjà qualifiés pour la Coupe du monde, le Brésil et l’Argentine ne relâchent pas la pression. La Seleçao s’est largement imposée face au Paraguay (4-0), mardi et conforte sa première place de la zone Amérique du Sud. Sans Neymar, qui a repris l’entraînement avec le PSG après sa blessure à la cheville en octobre, la Seleçao a déroulé grâce l’ancien Rennais, Raphinha, encore très en vue et auteur du premier but (28e).

Le bijou de Coutinho, Marquinhos double passeur décisif

Visiblement libéré depuis son départ du Barça pour Aston Villa, Philippe Coutinho a doublé la mise d’une frappe magnifique dans la lucarne en deuxième période. Antony (86e) et Rodrygo (88e) ont corsé l’addition pour l’équipe du Lucas Paqueta, titulaire mais remplacé en deuxième période. Son ancien partenaire, Bruno Guimaraes, est entré en jeu en deuxième période. Auteur de deux passes décisives, le défenseur du PSG, Marquinhos, est lui cité comme le meilleur joueur brésilien en compagnie de Coutinho par les médias brésiliens. Le Brésil vise désormais le record de points en qualifs dans la Zone AmSud (avec 39 points, il ne lui en reste plus que quatre à prendre lors des deux derniers matchs).

Egalement qualifiée, l’Argentine, deuxième du classement (35 points), s’est imposée face à la Colombie (1-0) grâce à un but de Lautaro Martinez. L’Albiceleste porte sa série d’invincibilité à 29 matchs sans défaite. De nouveau capitaine en l’absence de Lionel Messi, Angel Di Maria a été remplacé à la 69e minute. Le Parisien a pu souffler et a même repris le chant des supporters sur le banc de touche.

Et Di Maria se mit à chanter sur le banc...

"On est très heureux d'apporter de la joie aux gens et aux famille, a confié Fidéo à l’issue de la rencontre sur Tyc Sports. Il faut continuer à travailler avec cette humilité. Certains jouent, d'autres jouent et rien ne change: on continue de la même façon et avec la même mentalité et c'est très important. On savait que ça allait être un match difficile parce qu'il y en avait qui n'étaient pas là, mais on s'en est sorti avec beaucoup de sacrifices. Il fallait continuer sur cette séquence. On a encore quelques manques pour la Coupe du monde, il faut continuer à travailler, avec une humilité qui nous mène sur le bon chemin."