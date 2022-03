Coupe du monde (barrages): les affiches des finales européennes, avec le Portugal (et sans l'Italie)

Après les demi-finales des barrages européens pour la Coupe du monde, ce jeudi soir, deux des trois finales sont désormais connues. Qualifié après sa victoire contre l’Autriche, le pays de Galles attend désormais le résultat du match Ecosse-Ukraine.

Voie A : pays de Galles-Ecosse ou Ukraine (en juin)

Gareth Bale et ses coéquipiers ont fait le boulot. Le pays de Galles s’est défait de l’Autriche dans sa demi-finale (2-1) grâce à un doublé du joueur du Real (dont un coup franc direct splendide), qui retrouve le chemin des filets pour la première fois depuis septembre 2021. Les Gallois attendent désormais leurs adversaires en finale de cette voie A. Initialement prévue ce jeudi soir, la rencontre Ecosse-Ukraine a été reportée en juin (pour le moment) à cause du conflit armé qui a actuellement lieu sur le sol ukrainien. Afin d’offrir une chance de qualification équitable à l’Ukraine, le sélectionneur se dit même prêt à repousser encore la rencontre pour que la Sbirna puisse jouer sa place pour la Coupe du monde au Qatar dans les meilleures conditions.

Voie B: Pologne-Suède (mardi 29 mars)

Déjà qualifiée pour la finale de la voie B après l’exclusion de la Russie de toutes les compétitions de la FIFA et de l’UEFA, la Pologne est désormais fixée. Les coéquipiers d’Arkadiusz Milik, sorti sur blessure dès la 27e minute, affronteront la Suède, venue à bout de la République Tchèque après prolongation. Les Suédois ont fait la différence à la 110e grâce à Robin Quaison, buteur à la suite d'un délicieux une-deux avec Alexander Isak. Suspendu pour cette rencontre, Zlatan Ibrahimovic va donc pouvoir faire son retour dans le groupe suédois pour la finale contre la Pologne.

Voie C: Portugal-Macédoine du nord (mardi 29 mars)

L’affiche entre l’Italie et le Portugal, qui faisait saliver de nombreux observateurs, n’aura pas lieu. La Macédoine du Nord est venue jouer les trouble-fêtes en s’imposant à Palerme sur un but d’Aleksandar Trajkovski dans le temps additionnel, privant les champions d’Europe en titre d’un deuxième Mondial d'affilée. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, eux, menaient 2-0 à la pause après des buts d’Otavio (15e) et Diogo Jota, mais la Seleçao a également tremblé. Après la réduction du score de Burak Yilmaz, parfaitement servi par Cengiz Ünder, les Turcs sont mêmes passés tout proches de l’égalisation à la 83e minute sur penalty, avant que Burak n’envoie le ballon dans le ciel du stade du Dragon. Matheus Nunes a finalement scellé la victoire de son équipe à la 90+4.