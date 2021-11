Coupe du monde (qualifs): le Cameroun et la Tunisie en barrages, la Côte d'Ivoire éliminée

Comme en 2018, la Côte d'Ivoire sera absente de la Coupe du monde 2022 après sa défaite au Cameroun ce mardi (1-0), qui rejoint les barrages, tout comme la Tunisie.

L'Algérie, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont pris mardi les derniers billets pour les barrages de la zone Afrique des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Ils rejoignent le Mali, l'Egypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la RD Congo qui étaient déjà assurés de participer à ces cinq barrages en matches aller-retour dont le tirage au sort aura lieu le 18 décembre à Doha.



La grande perdante de la soirée est la Côte d'Ivoire, dominée (1-0) au Cameroun et qui manquera la Coupe du monde pour la 2e édition consécutive, après avoir participé aux trois précédentes (2006, 2010, 2014).





L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a validé sa qualification en faisant match nul contre son dauphin dans le groupe A, le Burkina Faso. Même scénario dans le groupe C, où le Nigeria s'est contenté de partager les points (1-1) avec le Cap-Vert, qui devait l'emporter pour ravir la première place aux Super Eagles.

Enfin, la Tunisie a vite plié l'affaire contre la Zambie (3-1) en marquant trois buts avant la pause, pour s'assurer la première place du groupe B.

Les dix barragistes dans l'ordre actuel du classement FIFA :

Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie, Nigeria, Egypte, Ghana, Cameroun, Mali, RD Congo