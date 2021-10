Coupe du monde (qualifs): malgré l'incendie du stade, Andorre-Angleterre aura bien lieu

La rencontre entre Andorre et l'Angleterre, comptant pour la phase de qualification de la Coupe du monde 2022, était menacée après l'incendie survenu vendredi au stade national d'Andorre. Mais le match aura finalement bien lieu ce samedi.

Un temps menacé, le match entre Andorre et l’Angleterre, comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2022, aura bien lieu ce samedi soir (20h45). Des doutes entouraient la tenue de cette rencontre après l’incendie survenu vendredi après-midi au stade national d’Andorre, quelques heures après l’entraînement des Three Lions. D'impressionnantes flammes noires de plusieurs mètres de haut se sont rapidement propagées derrière une tribune, au niveau du tunnel de l’entrée des joueurs, menaçant un moment des appartements situés juste à côté.

Personne n'a été blessé

L’un des deux bancs a été endommagé, mais le feu a pu être maîtrisé par les équipes de pompiers et personne n’a heureusement été piégé par l'incendie, qui a choqué les personnes présentes sur place. Seuls des dommages matériels sont à déplorer dans ce stade d'une capacité de 3.300 places. Le match pourra donc bien se tenir, comme l’ont confirmé auprès de Sky Sports la Fédération d’Andorre de football et l’UEFA. Touché, l’écran de contrôle du VAR présent au bord du terrain va être remplacé. A noter que la cause de cet incendie n'a pas encore été identifiée.

En tête de leur groupe, les vice-champions d’Europe anglais ont gagné leurs cinq premiers matchs avant d’être tenus en échec par la Pologne (1-1). Ils comptent quatre points d’avance sur l’Albanie, leur plus proche poursuivant, alors qu’Andorre occupe l’avant-dernière place de cette poule I avec seulement trois points au compteur. Après ce déplacement, les hommes de Gareth Southgate accueilleront mardi la Hongrie du côté de Wembley (20h45).