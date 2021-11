Irlande-Portugal: pas d'amende pour la petite fille qui a récupéré le maillot de Ronaldo

Entrée sur le terrain à la fin de la rencontre entre l’Irlande et le Portugal, Addison Whelan, 11 ans, a raconté le moment où elle a récupéré le maillot de Cristiano Ronaldo. La fédération irlandaise a assuré qu’elle ne recevrait pas d’amende.

La séquence dure quelques secondes seulement. Au terme du match nul entre l’Irlande et le Portugal, jeudi soir à Dublin, la jeune Addison Whelan, 11 ans, a récupéré le maillot de Cristiano Ronaldo sur la pelouse. "J’étais au deuxième rang, j’ai sauté au-dessus du premier rang et de la barrière, a-t-elle raconté dans l’émission Morning Ireland, sur RTE Radio. Mais il y avait deux membres de la sécurité qui me couraient après, puis deux autres de l’autre côté."

"Je sprintais et je criais juste le nom de Ronaldo, a-t-elle poursuivi. Il s’est retourné, il m’a vu et il a dit à la sécurité de me laisser. J’étais sous le choc, je pleurais et demandais ‘Je peux avoir ton maillot s’il te plaît, s’il te plaît, je suis une très grande fan.’ Il m’a demandé si tout allait bien." Puis le Portugais lui a finalement donné sa tunique. "Je me suis dit oh mon Dieu, ça y est, c’est mon rêve et il devient réalité."

Une amende de 3000€ finalement annulée

Un rêve qui aurait dû avoir un prix puisque Addison Whelan a révélé après le match avoir écopé d’une amende de 3000 euros à cause de son intrusion sur la pelouse. Son père avait prévu de régler la facture mais la fédération irlandaise a ensuite communiqué, assurant qu’il n’y aurait pas de sanction.

"Nous voulons rassurer Addison que bien sûr elle ne fera l’objet d’aucune amende pour avoir couru sur le terrain et demandé le maillot de Ronaldo", a expliqué Cathal Dervan, membre de la fédération irlandaise. L’histoire finit bien pour la jeune supportrice et surtout pour son père, donc.