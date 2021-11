Mondial 2022: Chiellini forfait pour le rassemblement avec l’Italie

Blessé à une cuisse, Giorgio Chiellini ne pourra pas rejoindre l’Italie. Remplaçant lors de la victoire de la Juventus face à la Fiorentina (1-0), le défenseur manquera les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 face à la Suisse (12 novembre) et l’Irlande du Nord (15 novembre).

C’est un coup dur pour la sélection italienne. Pour les deux prochains matchs de la Squadra Azzura face à la Suisse et l’Irlande du Nord, en vue des qualifications pour le Mondial 2022, l’Italie ne pourra pas compter sur son capitaine Giorgio Chiellini.

Le défenseur est insuffisamment remis de sa blessure à une cuisse. L’Italien avait même manqué la dernière victoire de la Juventus en championnat face à la Fiorentina (1-0). Un forfait qui s'ajoute à celui de l'attaquant Ciro Immobile, blessé à un mollet.

Malgré son âge (37 ans), Giorgio Chiellini reste un atout majeur à la fois pour son club et la sélection. Reste à savoir quel joueur Roberto Mancini choisira pour pallier l’absence du capitaine. Pour rappel, les Italiens et les Suisses comptent le même nombre de points et sont assurés de finir au moins barragistes.

Aller de l’avant pour l’Italie

Défait en demi-finale de la Ligue des Nations lors de la dernière trêve internationale, l’Italie doit renouer avec la victoire pour conserver toutes ses chances de se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar.

À l’issue de la défaite face à l’Espagne (1-2), Mancini espérait que ce revers allait être une force pour le futur: "Malgré la défaite, cette performance nous a donné de la force. C’était décevant, oui." Aux Italiens de prouver que même sans leur capitaine, il sera difficile aux attaquants adverses de transpercer les cages de Gianluigi Donnarumma.