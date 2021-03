Pays-Bas-Lettonie: Frappart, première femme arbitre dans des éliminatoires du Mondial

La Française Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer un match de qualifications pour un Mondial masculin, en dirigeant la rencontre opposant les Pays-Bas à la Lettonie, ce samedi à laJohan-Cruyff Arena d'Amsterdam.

Elle n'en a pas fini avec les premières. À 37 ans, Stéphanie Frappart est devenue ce samedi la première femme à arbitrer un match comptant pour des éliminatoires d'une Coupe du monde masculine de football. La Française a donné le coup d'envoi de la rencontre opposant les Pays-Bas à la Lettonie, à la Johan-Cruyff Arena d'Amsterdam, en vue du Mondial 2022 au Qatar.

"Stéphanie Frappart un peu plus dans l'histoire! Félicitations pour être devenue la première femme à arbitrer un match de qualification messieurs à une Coupe du monde", a tweeté la FIFA.

Sa première en C1 saluée par la presse

Stéphanie Frappart ne cesse de gravir les échelons de l'arbitrage. En arbitrant Juventus Turin-Dynamo Kiev (3-0), début décembre dernier, elle était devenue la première femme à officier en Ligue des champions. Sa performance ce soir-là, maîtrisée, avait été saluée par la presse.



Avant la C1, Stéphanie Frappart s'était déjà vu confier la Supercoupe d'Europe d'août 2019 entre Liverpool et Chelsea (victoire des Reds aux tirs au but). Elle avait auparavant été la première femme au sifflet en Ligue 2 (2014) et en Ligue 1 (2019), où elle avait arbitré début octobre son premier choc OL-OM. En septembre 2020, elle avait déjà arbitré la Lettonie. C'était face à Malte, lors d'un match comptant pour la Ligue des nations.

"C'est à la fois un privilège, un honneur et une responsabilité. J'espère que mon parcours va encourager les jeunes filles à s'engager dans l'arbitrage", disait Stéphanie Frappart à l'été 2019 à l'aube de sa première saison complète parmi l'élite.