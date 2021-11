Portugal-Serbie: Santos présente ses excuses aux supporters portugais

Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, présente ses excuses aux supporters après la défaite de son équipe face à la Serbie (2-1), la contraignant à disputer un barrage pour se qualifier à la Coupe du monde 2022.

Le Portugal a raté l’accès direct vers la Coupe du monde, dimanche en s’inclinant face à la Serbie (1-2) à domicile. Un but d’Aleksandar Mitrovic à la dernière minute (90e) a offert la victoire aux Serbes, ainsi que la première place du groupe, reléguant les coéquipiers de Cristiano Ronaldo au deuxième rang, synonyme de barrage pour accéder au Mondial 2022. Un camouflet pour le sélectionneur Fernando Santos, qui s’excuse auprès de ses supporters.

"Il faut assumer nos responsabilités et surtout moi en tant que sélectionneur, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. La Serbie est parvenue à être meilleure à de nombreux moments de la rencontre. Nous avons trop baissé nos lignes, nous avons eu des difficultés offensivement et à chaque fois que nous jouons contre des équipes qui évoluent avec une défense à trois c'est difficile. Notre match n'a pas été réussi, nous devons présenter nos excuses aux Portugais."

"Mon équipe sera au Mondial"

"Mon équipe sera au Mondial, c'est garanti, elle passera juste par les barrages, ce qui n'est pas normal, a-t-il poursuivi. Il faudra bien se préparer pour battre notre adversaire en mars et être au Qatar. J'ai toujours confiance en mes joueurs. Nous avons des joueurs de grande qualité mais il faut pouvoir montrer cette qualité sur le terrain."

Les barrages se disputeront au mois de mars 2022 et concerneront douze équipes pour la zone Europe: les dix ayant terminé deuxièmes de leurs deux groupes, ainsi que les deux meilleures équipes de la dernière Ligue des nations non qualifiées pour le Mondial. Il faudra passer par une demi-finale et une finale pour s’octroyer l’un des trois derniers billets restants. Un contretemps et une pression dont se seraient bien passés Fernando Santos et ses hommes.