Sénégal-Egypte: l’ambiance monte déjà dans le stade plusieurs heures avant le match

Le match retour des barrages pour la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l’Egypte débutera ce mardi à 19h. Mais les supporters commencent déjà à mettre de l’ambiance au stade. Comme relayé par le Quotidien SN, le stade devant accueillir cette rencontre se remplit et les chants sont nombreux.

Le Sénégal n’a plus le droit à l’erreur. Défaits 1-0 au match aller des barrages par l’Egypte, les coéquipiers de Sadio Mané doivent absolument gagner le match retour afin de participer à la Coupe du monde 2022. Pour les soutenir, les Sénégalais peuvent compter sur un peuple déjà au rendez-vous.

Si le match commencera à 19h, les fans des vainqueurs de la dernière Coupe d’Afrique des nations n’ont pas attendu cet horaire pour afficher leur soutien. Comme relayé par le Quotidien SN, de nombreux supporters mettent en ce moment même l’ambiance au stade de Diamniadio. Les musiques et les chants sont déjà de vigueur, de quoi lancer les hostilités face aux Egyptiens qui se tiendront face à un peuple uni.

Le message d’Abdou Diallo

Preuve que l’enceinte des Sénégalais devraient être copieusement remplie, les routes menant à celle-ci sont envahies de voitures. Un supporter a eu lui l’idée originale de vêtir sa biquette aux couleurs du Sénégal.

Sorti sur blessure au match aller, Abdou Diallo ne pourra pas aider ses compatriotes à refaire leur retard au score. Malgré cela, le Parisien sera présent au stade et a lancé un message aux fans: "À tous les Sénégalais et Sénégalaises. On compte sur votre soutien, comme toujours ! Les gars sont prêts et j’ai 100% confiance en eux pour le faire." L’appel au soutien de Diallo a bel et bien été entendu, vu l’ambiance régnant déjà au stade.