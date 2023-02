EN DIRECT - FIFA The Best: Messi, Mbappé ou Benzema, qui sera sacré meilleur joueur? Toutes les infos avant la cérémonie

Ce lundi 27 février, la cérémonie pour les trophées FIFA The Best est organisée salle Pleyel, à Paris. Plusieurs prix seront distribués parmi lesquels celui de meilleur joueur, où sont nommés Kylian Mbappé, Lionel Messi et Karim Benzema. Suivez toutes les dernières infos sur RMC Sport.

Comment est désigné le vainqueur du trophée de meilleur joueur Fifa The Best ? Pour le football masculin, les prix seront décernés en se basant sur les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 inclus (date de la finale de la Coupe du monde). Pour le football féminin, ce sont les performances entre le 7 août 2021 et le 31 juillet 2022 (date de la finale de l'Euro) qui serviront de juge de paix. > Lire l'article complet



Qui sont les nommés aux trophées The Best ? Trois finalistes sont présents dans chaque catégorie. RMC Sport a compilé pour vous les prétendant(e)s. Prix du meilleur joueur: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema



Prix de la meilleure joueuse: Beth Mead, Alex Morgan, Alexia Putellas



Prix du meilleur gardien: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez



Prix de la meilleure gardienne: Ann-Katrin Berger, Mary Earps, Christiane Endler



Entraîneur pour le football masculin: Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Lionel Scaloni Entraîneur pour le football féminin: Sonia Bompator, Pia Sundhage, Sarina Wiegman



