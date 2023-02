The Best: Alaba victime de commentaires racistes après son vote polémique

Le choix de David Alaba, défenseur du Real Madrid, de placer Lionel Messi avant son coéquipier Karim Benzema dans son vote pour le trophée The Best du meilleur joueur ne passe pas en Espagne. Ses supporters le critiquent vivement, certains postant même des commentaires racistes.

#AlabaOut. Depuis la publication complète des votes pour le trophée The Best du meilleur joueur de l'année, le choix de David Alaba ne passe pas chez les supporters madrilènes. L’international autrichien a placé Lionel Messi devant son coéquipier Karim Benzema et Kylian Mbappé. Une décision d’autant plus critiquée au regard du résultat final, avec le sacre de l’attaquant argentin.

Plus de 20.000 commentaires sur son dernier post Instagram

Ainsi, dans la nuit de lundi à mardi, le hashtag #AlabaOut a été massivement relayé par les supporters madrilènes, qui n’ont pas hésité à inonder le joueur de commentaires insultants, certains allant bien trop loin avec des messages racistes.

Sur sa dernière publication Instagram, une série de photos prises dans les rues de Madrid, il a déjà reçu près de 22.000 commentaires, contre quelques centaines habituellement. Beaucoup y réclament son départ du club merengue, rejoint en 2021 en provenance du Bayern Munich. Plusieurs dizaines d'autres, des émojis de singe, sont bien plus regrettables.

Cadre d’Ancelotti cette saison (29 matchs joués), Alaba est actuellement blessé après avoir été victime d’une déchirure musculaire contre Liverpool en 8e de finale aller de Ligue des champions (5-2) la semaine dernière. Son retour sur les terrains, qui ne devrait donc pas intervenir avant plusieurs semaines, sera scruté de près.