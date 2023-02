The Best: Putellas, Messi, Martinez... Le palmarès complet des trophées Fifa

Alexia Putellas et Lionel Messi ont respectivement remporté le prix de la meilleure joueuse et du meilleur joueur de l’année 2022 ce lundi lors de la cérémonie The Best. Les Français Wendie Renard, Karim Benzema et Kylian Mbappé figurent parmi les nombreux récompensés de la soirée organisée par la Fifa à Paris.

Récent vainqueur du Ballon d'or, Karim Benzema ne remportera pas le prix The Best de meilleur joueur Fifa de l'année 2022. Finaliste au côté de Kylian Mbappé et Lionel Messi, le Madrilène n'avait même pas fait le déplacement à Paris pour la cérémonie organisée ce lundi par la Fifa. Une manière choisie par tout les nommés du Real Madrid d'exprimer le déception face au palmarès où aucun d'eux n'a été sacré.

A l'image de Thibaut Courtois ou Carlo Ancelotti battus pour les titres de gardien et d'entraîneur de l'année, l'attaquant français a été devancé par Lionel Messi. L'Argentin du PSG a donc terminé devant Karim Benzema et Kylian Mbappé pour remporter son deuxième titre de joueur de l'année après celui décroché en 2019. Vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine, la "Pulga" succède donc à Robert Lewandowski, vainqueur en 2020 et 2021.

>> La cérémonie The Best

Putellas titrée chez les femmes

Finaliste malheureuse de la Ligue des champions face à l'OL avec le Barça, Alexia Putellas n'a pas disputé l'Euro 2022 avec la Roja en raison d'une grave blessure au genou. Mais comme pour le Ballon d'or remporté en octobre malgré son absence lors du tournoi continental, la joueuse espagnole a été élue joueuse de l'année par la Fifa. La milieu a devancé l'Américaine Alex Morgan et l'Anglaise Beth Mead.

Coéquipière de Beth Mead en sélection et victorieuse de l'Euro à domicile, l'Anglaise Mary Earps a remporté le prix de meilleure gardienne de l'année alors que la sélectionneure des Lionnes Sarina Wiegman a remporté le prix de meilleur coach féminin.

L'Argentine à l'honneur avec Scaloni et Martinez

Dimitri Payet battu par le joueur polonais handisport Marcin Oleksy pour le prix Puskas, aucun Français n'a remporté de prix individuel lors de cette soirée. Mais Wendie Renard et le duo Mbappé-Benzema ont pris place dans le onze féminin et dans le onze masculin de la Fifa.

Pas de surprise, en revanche pour le prix du meilleur entraîneur de l'année. Coach de l'Argentine au Mondial, Lionel Scaloni a devancé Pep Guardiola et Carlo Ancelotti.

Portier et héros de l'Albiceleste au Qatar, 'Dibu' Martinez a reçu le prix de meilleur gardien devant Thibaut Courtois. Mais contrairement à l'après-match de la finale, Emiliano Martinez n'a pas célébré de manière ostentatoire. Au contraire, l'Argentin a eu un message émouvant pour ses proches.

Le palmarès intégral pour 2022

Meilleure joueuse: Alexia Putellas

Meilleur joueur: Lionel Messi

Meilleure gardienne: Mary Earps

Meilleur gardien: Emiliano Martinez

Meilleure entraineure de football féminin: Sarina Wiegman

Meilleur entraineur de football masculin: Lionel Scaloni

Meilleurs supporters: les fans argentins

Prix du fair-play: Luka Lochoshvili

Prix Puskas du plus beau but: Marcin Oleksy

Onze de l’année féminin: Endler - Bronze, Mapi Leon, Williamson, Renard - Putellas, Walsh, Oberdorf -Morgan, Kerr, Mead.

Onze de l’année masculin: Courtois - Hakimi, Van Dijk, Joao Cancelo - De Bruyne, Modric, Casemiro - Messi, Mbappé, Benzema - Haaland.