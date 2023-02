Trophées The Best: Emiliano Martinez, bourreau des Bleus au Mondial, sacré meilleur gardien

L'Argentin Emiliano "Dibu" Martinez, bourreau des Bleus en finale de la Coupe du monde au Qatar, a été sacré meilleur gardien de l’année 2022 à la cérémonie FIFA The Best, ce lundi à Paris.

L'ennemi public N°1 du peuple français depuis la finale de la Coupe du monde décroche une nouvelle couronne… à Paris. Emiliano "Dibu" Martinez, bourreau des Bleus en finale du Mondial qatari avec l’Argentine, a été élu meilleur gardien de l’année 2022 ce lundi à la cérémonie FIFA The Best, organisée à la salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de la capitale.

>> La cérémonie FIFA The Best EN DIRECT

Le portier de West Ham, âgé de 30 ans, a été primordial dans la conquête du sacre argentin au Qatar il y a un peu plus de deux mois. Décisif sur les tirs au but tricolores, avec un arrêt devant Kingsley Coman et une belle intox face à Aurélien Tchouameni, qui a frappé à côté, le portier argentin a également écoeuré les Bleus en remportant son face à face avec Randal Kolo Muani dans les dernières secondes de la prolongation.

Son attitude lors des célébrations du sacre mondial a beaucoup fait parler

Après cette finale, le fantasque gardien a également fait beaucoup parler de lui avec son attitude lors des célébrations. Sacré meilleur gardien de la Coupe du monde, il a fêté ce titre honorifique… en plaçant le trophée sur ses parties intimes. Lors du défilé de l’Albiceleste, c’est cette fois-ci une poupée à l’éffigie de Kylian Mbappé qui avait suscité l’indignation générale.

Thibaut Courtois, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et Yassine Bounou, quatrième du Mondial dans les buts du Maroc, étaient les deux autres finalistes aux côtés d’Emiliano Martinez. Le gardien argentin succède à Edouard Mendy au palmarès de ce trophée, attribué par un panel constitué de sélectionneurs, capitaines de sélections, journalistes et supporters.