Coupe du Roi: l'arbitre Mateu Lahoz fait encore polémique en expulsant Sampaoli après un quart d'heure

L'entraîneur de Séville a passé un quart d'heure au bord du terrain avant d'être envoyé en tribunes par l'arbitre de la rencontre.

Sous les projecteurs depuis son arbitrage controversé du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4 t.à.b. à 3), l’arbitre espagnol Mateu Lahoz s’accoutume à la lumière.

Protagoniste principal d’un bouillant derby catalan qui l’a vu distribuer les cartons à la pelle en Espagne le week-end dernier, l’arbitre n’a pas tardé à dégainer mercredi lors du 16e de finale de la Coupe du Roi entre Linares et le FC Séville.

Il n’aura eu besoin que d’un petit quart d’heure pour se débarrasser de l’entraîneur andalou Jorge Sampaoli, dont on connaît le tempérament sanguin et fougueux. Alors qu’il s’agitait au bord du terrain, l’ancien coach de l’OM s’est vu indiquer les tribunes par l’arbitre de la rencontre. Sampaoli a écopé de deux cartons jaunes en l’espace de quelques instants, synonyme d’exclusion. Ce qui n’a pas empêché Séville d’ouvrir le score et de s’envoler, grâce notamment à un doublé du Marocain En Nesyri.

Mateu Lahoz a enflammé la presse espagnole, qui déplorait cette semaine le show d’un arbitre à la gâchette facile (33 cartons distribués sur ces deux derniers matches arbitrés avant la rencontre de Séville), et crispé Xavi par la même occasion. "Je crois que Mateu est un arbitre qui contrôle ses matches, mais aujourd'hui (samedi, NDLR), le match lui a échappé, selon moi. Il a complètement perdu le contrôle. Il te parle, il communique, il donne l'impression qu'il gère, mais aujourd'hui, cela n'a pas été le cas", avait pointé l’entraîneur du Barça.