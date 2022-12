Barça-Espanyol: après les tacles de Messi, l'arbitre Mateu Lahoz encore sous le feu des projecteurs

La prestation de l’arbitre Mateu Lahoz lors du derby de Barcelone entre le Barça et l’Espanyol (1-1) a enflammé les médias espagnols. Pas une première pour celui qui avait été vivement critiqué par Lionel Messi durant la Coupe du monde 2022.

Mateu Lahoz (45 ans) aurait sans doute préféré passer un réveillon plus tranquille, mais pour lui, l'année 2022 se terminera sur une note aigre. L’arbitre espagnol, au sifflet d’un derby barcelonais compliqué à arbitrer dans une ambiance électrique, a eu toutes les peines du monde à imposer son autorité aux 22 acteurs de la rencontre.

Crispée tout au long du match, l’atmosphère a basculé dans une grande nervosité après l’égalisation de l’Espanyol sur un penalty contesté par le Camp Nou. Douze cartons ont ainsi été distribués dans le dernier quart d’heure de la rencontre, dont sept dégaînés en six minutes, le match sombrant dans l’absurde, avec l’expulsion de Jordi Alba pour deux jaunes.

Le "show" Mateu Lahoz

Le défenseur a d’abord écopé pour un accrochage avec Vinicius Souza (74e), qui sera lui-même expulsé (80e), avant d’être averti une seconde fois pour contestation (78e). Cabrera a bien failli connaître le même sort que ses camarades, mais l’assistance vidéo lui a sauvé la mise. La rencontre s’est terminée à dix contre dix par un nul décevant pour le Barça qui semblait se diriger vers un succès maîtrisé avant l’égalisation.

La presse sportive espagnole dans son ensemble n’est pas tendre avec la prestation de Mateu Lahoz, accusé d’avoir éclipsé le derby par Marca. Mundo Deportivo a souligné "le show Mateu Lahoz, sous les feux de la rampe lors d'une fin de match controversée".

"Je crois que Mateu est un arbitre qui contrôle ses matchs, mais aujourd'hui, le match lui a échappé, selon moi, a constaté Xavi en conférence de presse. Il a complètement perdu le contrôle. Il te parle, il communique, il donne l'impression qu'il gère, mais aujourd'hui, cela n'a pas été le cas. Je ne lui jette pas la pierre, tout est de notre faute."

Messi: "On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle envergure"

Sous le feu des projecteurs, Mateu Lahoz l’a déjà été il n’y a pas si longtemps, à l’occasion de la Coupe du monde. Il avait été très critiqué pour son arbitrage polémique lors du quart de finale Argentine-Pays-Bas (2-2, 4 t.à.b. à 3). "On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle envergure", avait fustigé Lionel Messi à l'issue de la victoire de l'Albiceleste. "Je crois que la Fifa doit s'occuper de ça", avait-il encore exhorté au micro de beIN Sports, au terme d'une rencontre marquée par 14 avertissements (6 cartons jaunes contre les Néerlandais et 8 contre les Argentins) et plusieurs débuts de bagarre. Sur ses deux derniers matches arbitrés, il aura donc distribué 33 cartons. Gâchette.