Coupe du Roi: un choc Real-Barça en demi-finale

Le destin a choisi de réunir les deux grands rivaux de Liga dans le dernier carré pour un remake de la demie qui les avait opposés en 2019, avec une victoire du Barça à la clé.

Le FC Barcelone a creusé l’écart en tête de Liga sur son plus grand rival, le Real Madrid, mais l’avance des Catalans n’est pas encore décisive, et d’ici la fin du championnat espagnol, les Merengues pourraient très bien priver Xavi d’un nouveau titre cette saison. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi a en effet décidé que le Barça et le Real partageraient la même affiche. Comme ce fut le cas lors de l’édition 2019 de la compétition.

Prendre l'ascendant

Tenant du titre à l’époque, le Barça l’avait emporté assez largement (3-0) au match retour (match nul 1-1 à l’aller) en demie, avant de s’incliner en finale (1-2) contre Valence en finale, échouant dans sa quête de quintuplé (après ses titres de 2015, 2016, 2017 et 2018). Le Barça compte 31 succès dans la compétition, tandis que la dernière victoire du Real en Coupe du Roi remonte à 2014.

Carlo Ancelotti était déjà sur le banc. Le technicien italien rêve sans doute de rééditer la performance qui a permis à ses joueurs de surclasser le Barça (3-1) cette saison en Liga. Le Real s’est largement imposé au Bernabéu, là où se déroulera justement la demi-finale de Coupe du Roi. Sauf qu'entre-temps, le Barça a rendu au Real la monnaie de sa pièce en triomphant des Madrilènes sur le même score (3-1) en Supercoupe d’Espagne, décrochant le premier titre de l’ère Xavi à Riyad.

L’une ou l’autre de ces deux équipes aura l’occasion de prendre l’ascendant au mois de mars. Le match aller se jouera le 1er ou le 2 mars, tandis que le match retour aura lieu le 4, 5 ou 6 avril. La finale aura lieu le 6 mai au stade de La Cartuja. L’autre match opposera Osasuna à l’Athletic Bilbao, qualifié pour sa quatrième demi-finale consécutive.