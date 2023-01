Barça: blessure musculaire confirmée pour Dembélé, incertain contre Manchester United en Ligue Europa

Sorti dès la 25eme minute de jeu face à Gérone samedi en Liga, l’attaquant français du Barça Ousmane Dembélé souffre d’une blessure musculaire à la jambe gauche. Le club catalan n’a pas indiqué la durée de son indisponibilité mais le Français pourrait manquer le choc contre Manchester United en Ligue Europa.

Coup dur pour le Barça et Ousmane Dembélé. L’attaquant français s’est blessé samedi sur la pelouse de Gérone (0-1) lors d’un match comptant pour la 19eme journée de Liga. L’international français (25 ans - 35 sélections) a ressenti une douleur sur une accélération avant de devoir céder sa place après seulement 25 minutes de jeu. "C'est un des joueurs les plus déterminants. Il a senti quelque chose au niveau de son quadriceps. On espère que ce sera le moins grave possible", expliquait, inquiet, son Xavi, en conférence de presse d'après-match.

Out environ trois semaines

L’inquiétude s’est amplifiée après que Dembélé a passé des premiers tests qui ont confirmé une blessure musculaire à la cuisse gauche. Dans son communiqué, le club catalan ne précise pas la durée de l’indisponibilité de son joueur, souvent blessé depuis son arrivée au Barça. Mais selon Mundo Deportivo, elle devrait être d’environ trois semaines. Le vice-champion du monde pourrait être un peu juste voire forfait pour le 16eme de finale aller de Ligue Europa face à Manchester United, le 16 février au Camp Nou.