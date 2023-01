Real Madrid : un malaise Vinicius en Liga, Ancelotti réclame plus de respect

A l'image de dimanche soir sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Jr est régulièrement sifflé dans les stades de Liga depuis le début de saison. Son entraîneur Carlo Ancelotti a défendu le jeune Brésilien, demandant davantage de respect.

Vinicius Jr est un joueur clivant. Provocateur, grande bouche, volontiers chambreur, il sait presque autant enflammer un stade que susciter l’agacement, voire la colère des spectateurs. Cette saison il a même été la cible d'attaques racistes de la part de certains fans. Son attitude commence à exaspérer les adversaires du Real Madrid sur les pelouses de Liga, comme dans les tribunes. Depuis la reprise du championnat, l’attaquant brésilien (22 ans) est la cible numéro 1 des supporters en Espagne. De Majorque à Villarreal en passant par Valladolid et Bilbao dimanche soir, "Vini" est copieusement sifflé dès l’annonce de son nom par le speaker et bien sûr durant le match.

Plus de sifflets, moins de buts et plus de cartons

Ce traitement s’accompagne de prestations brouillonnes et décevantes. Hors de Bernabeu, l’attaquant de 22 ans n’a marqué de deux buts en Liga, le dernier remontant au mois… d’août (3-1 face à l’Espanyol). Plus généralement, Vinicius marque moins. Après 18 journées, il affiche un total de six buts. Au même stade, il avait scoré 11 fois la saison passée...

Le malaise Vinicius se traduit aussi par la nervosité du Brésilien, averti trois fois lors des cinq derniers matchs de championnat, dont deux fois à l’extérieur. Dimanche, contre l’Athletic Bilbao, il a encore écopé d’un carton jaune en fin de rencontre.

Ancelotti : "Tout le monde le provoque"

Interrogé quelques minutes plus tard sur son attaquant, Carlo Ancelotti a haussé le ton pour le défendre : "Vinicius est d’abord un grand joueur, a rappelé l'entraîneur des champions d'Europe. C’est une personne sensible, je lui ai dit de rester concentré pendant le match. C’est vrai que tout le monde essaie de s’en prendre à Vinicius. Les joueurs adverses avec des coups, les supporters rivaux, parfois l’arbitre. La réalité, c’est qu’aujourd’hui, il a reçu un carton jaune, mais comme toujours c’est lui qui a pris beaucoup de coups. Il va s’améliorer dans cet aspect du jeu. Mais nous devons tenir compte du fait qu’il est très jeune et qu’en ce moment tout le monde le provoque. Je ne pense pas que cela ait un sens car Vinicius aime jouer au football. Parfois il perd sa concentration mais il est très jeune. J’aime beaucoup Vinicius." Et le technicien italien de conclure : "Je veux qu’il soit un peu plus respecté, par tout le monde."