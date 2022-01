Evra se moquait d’un ministre dans sa vidéo après PSG-Manchester United en 2019

Dans une interview au Parisien, Patrice Evra est revenu sur sa vidéo moqueuse tournée dans les tribunes du Parc des Princes en 2019 après la qualification de Manchester United aux dépens du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions.

Patrice Evra est actuellement en tournée promotionnelle avant la sorte de son autobiographie "I Love this game" (éditions Hugo Sport) avant sa sortie jeudi. Il y évoque des sujets très lourds comme le viol dont il a été victime quand il était adolescent, mais aussi le racisme subi dès son plus jeune âge. Dans une interview accordée au Parisien, il parle également son caractère chambreur qui lui avait valu d’être sévèrement critiqué en 2019 lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester United.

A l’issue de la rencontre, l’ancien défenseur avait publié une vidéo dans lequel il avait ostensiblement fêté la qualification de son ancien club en raillant les Parisiens, battus 3-1 et éliminés après un penalty de Marcus Rashford dans les dernières secondes. Il assure pourtant que les destinataires de son message n’étaient pas les fans du PSG.

"Je ne me foutais pas de la gueule des supporters parisiens, mais c’était plus par rapport à un ministre en tribunes"

"Quand j’ai fait cette vidéo après l’élimination contre Manchester, je ne me foutais pas de la gueule des supporters parisiens, mais c’était plus par rapport à un ministre en tribunes, confie-t-il. J’étais avec Paul Pogba (suspendu pour cette rencontre et assis à proximité de lui, ndlr), et ce ministre n’arrêtait pas de crier: ‘Ici, c’est Paris! Evra, ici, c’est Paris!’ Paul voulait se retourner et lui dire: ‘Mais ferme ta gueule!’ Je lui ai dit que je sentais quelque chose. L’autre a continué tout le match. Quand on gagne à la fin, j’ai explosé de joie, j’ai posté la vidéo sur les réseaux sociaux et ça a fait un bruit pas possible. Mais c’est toute ma carrière ça (rires)."

Le message posté ce soir-là par Evra sur les réseaux sociaux avait sérieusement échaudé Jérôme Rothen, son ancien partenaire à Monaco désormais membre de la Dream Team RMC Sport. "L'autre... Patrice Evra, qui se permet de faire une vidéo comme ça dans le carré, la tribune présidentielle au PSG, devant les supporters parisiens, les actionnaires du PSG... mais tu respectes qui mon coco?!, s’était énervé l’ancien milieu de terrain. Comment tu te mets à faire 'I love this game'?!"

"Qu'il fête, ok, avait poursuivi Rothen. Qu'on me dise qu'il a marqué l'histoire du club, ok, mais respecte!. Qu'il fasse ses vidéos en dehors ou dans le vestiaire, qu'il soit content, ok, on est d'accord qu'il a marqué l'histoire de Manchester United et pas du PSG. Mais c'est une question de respect, d'éducation. Ne saute pas de joie en chambrant les mecs qui donnent de l'argent qui club vive! Il n'est pas directeur sportif hein! Si c'est Paul Pogba, qui est suspendu, c'est normal. Franchement Patrice, c'est mon pote, mais ne fais pas ça!"