Dani Alves entendu vendredi pour une accusation d'agression sexuelle à Barcelone

Accusé d'agression sexuelle par une femme après une soirée en boîte de nuit à Barcelone, Dani Alves sera entendu comme prévenu par la justice catalane ce vendredi. L'international brésilien a nié toute implication.

Dani Alves témoignera ce vendredi en tant que prévenu devant la justice catalane, lui qui est accusé d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu le 30 décembre dans une boîte de nuit barcelonaise, selon plusieurs médias catalans. L'international brésilien a déjà nié toute implication dans l'affaire le 5 janvier devant le juge.

Aucune plainte déposée, la justice catalane ouvre une enquête

Le 30 décembre dernier, une femme a accusé le joueur de football brésilien d'agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés à l'intérieur de la boîte de nuit Sutton à Barcelone. D'après la victime présumée, l'ancien du Barça aurait mis sa main dans ses sous-vêtements. La jeune femme avait alors alerté ses amis présents au sein de la discothèque, qui avaient eux prévenu le personnel de sécurité de la salle. Le protocole de la mairie de Barcelone contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les lieux de vie nocturne privés, avait été lancé ensuite.

Arrivée sur place après le signalement de la victime, la police catalane avait ouvert une enquête. La jeune femme a également subi un examen médical dans un hôpital à Barcelone et des agents avaient pris sa déposition. La jeune femme n'a néanmoins pas encore porté plainte.

"Je ne sais pas qui est cette dame"

Le 5 janvier dernier, Dani Alves avait voulu "tout nier" dans l'émission Y ahora Sonsoles sur la chaîne catalane Antena 3. "Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser, a poursuivi Dani Alves. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit."

L'entourage du footballeur de 39 ans avait rapidement nié les faits. De son côté, la compagne de Dani Alves a supprimé son compte Instagram. "Cela fait mal, surtout pour les miens. Ils savent que je suis", avait lancé Dani Alves, qui est depuis retourné au Mexique et a même joué face à Juarez le 8 janvier dernier. Il n'était en revanche pas dans le groupe pour affronter Santos Laguna le 15 janvier.