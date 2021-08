Daniel Alves répond à Messi sur son record de trophées

Lors de sa conférence d’adieu à Barcelone, Lionel Messi a expliqué qu’il aimerait battre le record de trophées de Daniel Alves (43). Le défenseur brésilien lui a répondu avec humour ce lundi sur les réseaux.

Lionel Messi a mis les choses au clair au moment de quitter Barcelone. Lors de sa conférence d’adieu, l’attaquant argentin a fait savoir qu’il avait bien l’intention de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. En raflant encore des titres, à commencer par la Ligue des champions, qu’il a déjà remportée à quatre reprises.

Pour bien illustrer son propos, le sextuple Ballon d’or a expliqué vouloir égaler le record de trophées détenu par Daniel Alves, son ancien partenaire au Barça, récent vainqueur des Jeux olympiques de Tokyo avec le Brésil. La Pulga compte actuellement 38 titres sur son étagère (club et sélection confondus), alors que le latéral droit de Sao Paulo en a 43.

"Continue à écrire l’histoire"

Au lendemain de cette déclaration ambitieuse, Messi a reçu un message d’affection de la part d’Alves, qui lui a répondu sur Instagram. "Le plus grand de tous. Tu peux me surpasser quand tu veux, ce sera une passe décisive de plus pour toi. Après ma petite amie, tu es mon meilleur partenaire. Merci pour tout ce que tu nous as donné, merci d’avoir partagé tant de choses et merci de m’avoir permis de faire partie de ton histoire", a écrit l’ancien joueur du Barça et du PSG. En souhaitant plein de réussite au sextuple Ballon d’or, qui négocie actuellement les détails de son arrivée au PSG. "Don Leo Messi, continuez à écrire l’histoire là où vous voulez aller", a conclu Alves.