PSG: Donnarumma, Neymar, Kehrer... les Parisiens impatients d'accueillir Messi

Gianluigi Donnarumma, Neymar et Thilo Kehrer ont réagi ce lundi à l’idée d’accueillir Lionel Messi au PSG. Sans surprise, les Parisiens attendent avec impatience et excitation la signature de l'attaquant argentin.

Lionel Messi fait réagir les Parisiens, alors qu'il est toujours aussi proche de rejoindre le PSG. Son grand ami Neymar, accompagné de Thilo Kehrer, mais aussi Gianluigi Donnarumma, se sont montrés ravis par la nouvelle, tout en restant mesurés tant que rien n'est officiel.

Dans un entretien à Sky Sport Italia, Donnarumma s’est montrée très enthousiaste au moment d’évoquer le sextuple Ballon d’or: "Je suis heureux s'il arrive à Paris. C'est le plus fort du monde. Je suis ému et content à l'idée de l'avoir dans l'équipe". Le gardien de l'équipe d'Italie, élu meilleur joueur du dernier Euro, pourrait boucler un été de rêve avec la venue de Lionel Messi dans sa nouvelle équipe.

"Dieu seul sait"

Lors d’une interview réalisée pour Sky Sport Allemagne, Thilo Kehrer a passé un appel vidéo à Neymar, son coéquipier au PSG. L’occasion de lui demander si Lionel Messi allait bientôt signer à Paris. Après avoir éclaté de rire, Neymar a répondu: "J’espère. Dieu seul sait", avant d’interpeller le défenseur allemand: "C’est bien non?" Réponse de Kerher: "Oui, pour nous, c’est très bien s’il vient. J'espère aussi". Avant de raccrocher, l’ancien joueur de Schalke 04 a tenté une dernière fois d’obtenir une confirmation du n°10 bésilien: "Il (Messi) vient ou pas? "Je ne sais pas. J’espère, j’espère", a conclu le Ney dans un large sourire. Comme si tout le monde voulait éviter un emballement jusqu’à l’officialisation de ce recrutement XXL.

Les dernières informations indiquaient ce lundi soir que Lionel Messi était toujours à Barcelone et qu'il ne se rendrait à Paris qu’une fois son contrat totalement bouclé. Les négocations se poursuivent entre son clan et le PSG. Il ne reste plus qu’à valider les dernières détails, alors qu’un accord de principe a été trouvé entre la Pulga et Paris.