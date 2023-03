Défaite, grosse colère et perte de la première place... la sale soirée de Ronaldo avec Al Nassr

Soirée noire pour Cristiano Ronaldo avec son équipe d'Al Nassr en Arabie saoudite, qui perd pour la seconde fois depuis l'arrivée du Portugais et face à la même équipe d'Al-Ittihad. Une défaite 1-0 qui fait perdre la première place aux hommes de Rudi Garcia.

Deuxième match de suite sans marquer pour Cristiano Ronaldo ce jeudi, mais surtout une première défaite en championnat qui laisse des traces. Al Nassr s'est incliné 1-0 face à Al-Ittihad, dans une partie où le Portugais aura été relativement transparent. L'équipe de Rudi Garcia perd ainsi sa première place en championnat.

Une seule occasion pour CR7

Le match, entaché de nombreuses erreurs techniques, fût très poussif pour Al Nassr, qui a été dominé pendant l'essentiel de la rencontre. Aligné en pointe de l'attaque, Cristiano Ronaldo a hérité de très peu de ballons, limitant aussi ses occasions. Le Portugais s'est procuré trois occasions, dont un très beau face-à-face en toute fin de match (90e+3).

Un peu plus tôt dans le match, il avait réclamé un penalty en tombant dans la surface, mais Mateu Lahoz, arbitre espagnol étant exceptionnellement au sifflet de ce match entre Al Nassr et Al Ittihad, n'a pas bronché. Avant la rencontre, les supporters du club adverse avaient pourtant crié au scandale lorsqu'ils ont appris qui arbitrait la rencontre, Ronaldo et Lahoz étant réputés pour être proches.

Al Nassr 2e derrière Al Ittihad

C'est finalement les locaux qui ouvrent le score grâce à un très beau but de Romarinho, profitant des largesses de la défense d'Al Nassr pour enchaîner un contrôle dans la course puis une frappe bien ajustée alors que le gardien était sorti (80e, 1-0). Cristiano Ronaldo s'agace et tente en vain de reprendre quelques ballons dans la surface.

Au coup de sifflet final, l'ancien attaquant de Manchester United se montre très agacé par ce qui est sa deuxième défaite depuis son arrivée à Al Nassr, la précédente remontant au 26 janvier face à... Al Ittihad en Supercoupe d'Arabie saoudite. Le club passe d'ailleurs devant Al Nassr grâce à cette victoire.