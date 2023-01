L’IFAB voudrait instaurer une nouvelle règle pour les gardiens sur les penalties… à cause d’Emiliano Martinez

L’IFAB souhaiterait mettre en place une règle pour empêcher les gardiens de "distraire injustement" leurs adversaires sur les penalties et tirs au but, assure The Sun. Une volonté qui serait une réaction au comportement d’Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, face aux tireurs français en finale de la Coupe du monde.

Le sort de la dernière finale de Coupe du monde aurait pu être différent. Le 18 décembre dernier, au terme d’un match entré dans la légende, les Bleus ont fini par rendre les armes aux tirs au but après les ratés de Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni (3-3, 4 tab à 2). S’il n’avait pas interférer sur la tentative du Bavarois, Emiliano "Dibu" Martinez a joué avec les nerfs du milieu de terrain madrilène en jetant le ballon loin du point de penalty. Tchouaméni avait répondu à cette provocation avec un sourire de façade, mais il s’est ensuite complètement manqué en expédiant sa frappe à côté du cadre. "Dibu" avait gagné.

Quelques instants plus tard, le fantasque gardien a tenté de remettre ça sur la tentative de Randal Kolo Muani. Mais l’Argentin en a été empêché par l’arbitre de la rencontre, le Polonais Szymon Marciniak, qui l’a tenu éloigné du ballon. Si cette "protection" du tireur n’est pas encore inscrite dans les règles, la pratique pourrait bien l’être prochainement, à en croire les informations du Sun.

Une modification rédigée dès le mois de mars?

Selon le média anglais, l’IFAB, l’instance qui détermine les règles du football, réfléchirait à faire évoluer celles-ci pour empêcher les gardiens de retarder les penalties et "distraire injustement" les tireurs. Le comportement de Martinez lors de la finale du Mondial serait à l’origine de cette volonté.

Concrètement, toutes les tentatives d’intimidation qui visent à éloigner le ballon voire à déconcentrer l’adversaire en se mettant devant lui seraient proscrites. D’après The Sun, cette modification pourrait être rédigée lors de la prochaine assemblée générale de l’IFAB, prévue en mars à Londres.

"Aux penalties je deviens fort, et je sais que les gens me respectent. Je le sais parce que des adversaires me l'ont confié, s’était targué Martinez lors des célébrations du titre mondial en Argentine, en référence au manqué de Tchouameni. Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il a tout foiré." En fonction des décisions de l’IFAB, il devra peut-être revoir son approche des penalties.