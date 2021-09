Doria, l’ancien défenseur de l’OM, veut jouer pour le Mexique

Doria, l'ancien défenseur brésilien de l'OM, a pris la décision de jouer pour le Mexique, où il évolue désormais en club, à Santos Laguna. Il dit vouloir "se battre pour y arriver".

Indésirable sous Marcelo Bielsa à l'OM, Doria a retrouvé du temps de jeu et du plaisir à Santos Laguna, au Mexique, si bien qu’il souhaite désormais jouer pour la sélection nationale mexicaine. Depuis son arrivée, il est devenu essentiel à son club et l’une des stars de la Liga-MX: il a notamment été élu meilleur défenseur de la saison 2020-2021. Il a également fait partie d’une équipe All-Star ayant affronté les meilleurs joueurs de MLS, le championnat de football nord-américain.

Et cette expérience l’a amené à la décision d’obtenir la nationalité mexicaine, comme il l’a expliqué en conférence de presse: "J’ai encore des objectifs dans ma carrière et l’un d'eux est de me battre pour obtenir une place dans la sélection mexicaine dès que j'aurai obtenu ma naturalisation. Je vais vraiment me battre pour y arriver." Le joueur, Brésilien de naissance, n'a pu porter le maillot de son pays natal qu’une seule fois au cours de sa carrière. C’était lors d’un match amical contre la Bolivie en 2013.

Changer de sélection, c’est possible

A 26 ans, Doria a encore de belles années devant lui. Et il semble que le joueur veuille s’inscrire dans la durée au Mexique et avec son club de Santos Laguna, avec lequel il a un contrat jusqu’en 2025. S’il obtient sa naturalisation, Doria pourrait être sélectionné dans l’équipe nationale mexicaine, même s’il a déjà joué un match avec la sélection brésilienne.

En effet, le règlement stipule qu’un joueur international peut changer de nationalité sportive uniquement s’il a pris part à des matchs non-officiels, autrement dit des matchs amicaux. Ce qui veut dire que pour Doria, jouer avec l’équipe nationale mexicaine est toujours possible. En cas de sélection, le joueur pourra peut-être participer à la Coupe du monde 2022 avec le Mexique, voire à la phase de qualification, que les Mexicains ont démarré par une victoire face à la Jamaïque.