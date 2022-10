Drame en Indonésie: la Fifa ne sanctionnera pas la Fédération indonésienne, qui pourra organiser le Mondial U20

Lors d’un match en Indonésie entre l’Arema FC et Persebaya Surabaya, 131 personnes sont mortes à cause d’une émeute. Via une vidéo Youtube, le président indonésien Joko Widodo a fait savoir que la Fifa n’allait pas sanctionner le football indonésien.

Cela fait maintenant une semaine que le drame survenu en Indonésie durant un match a fait 131 victimes. Un évènement dramatique ayant relevé la violence pouvant être présente durant les matchs dans ce pays. Mais comme précisé par le président indonésien Joko Widodo, le football indonésien ne sera pas sanctionné par la Fifa.

L’Indonésie pourra aussi accueillir la Coupe du monde U20 qui aura lieu du 20 mai au 11 juin 2023. Cette compétition regroupera des pays comme la France, l'Angleterre ou l'Italie. Dans une vidéo diffusée sur Youtube, le président a partagé sa satisfaction de voir l’instance internationale ne pas prononcer de punition contre l’Indonésie: "Dieu merci, le football indonésien n’est pas sanctionné par la FIFA." Mais certaines personnes subiront quelques conséquences.

Une visite de Infantino à venir

À la suite de cet incident, six personnes ont été arrêtées, dont trois policiers. La raison étant la "négligence ayant entrainé la mort." Ces derniers risquent jusqu’à cinq ans de prison. La police a de son côté affirmé que deux policiers ont été tués. Si la Fifa n’a pas annoncé de sanction, l’instance ne restera pas sans réaction pour autant.

Des informations relayées par Mundo Deportivo affirment que Gianni Infinatino (président de la Fifa) visitera dans un avenir proche tous les stades de football en Indonésie. Le calendrier des matchs sera réglementé en fonction des risques. Des procédures et des protocoles de sécurité seront formulées pour la police. Une initiative partagée par Joko Widodo: "La Fifa, en collaboration avec le gouvernement, mettra en place une équipe de transformation pour le football indonésien." Il a aussi ordonné au ministre des Sports, au chef de la police et à la Fédération de football de mener une enquête sur ce drame.