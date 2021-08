Ecosse: des supporters des Rangers bannis à vie pour propos racistes

Les Glasgow Rangers ont sanctionné plusieurs de leurs supporters après des propos à caractère raciste diffusés dans une vidéo à l’encontre du Japonais Kyogo Furuhashi, joueur du Celtic. Le club écossais a annoncé ce lundi leur bannissement à vie dans un communiqué.

Le club des Rangers a décidé de taper fort. Les Glasgow Rangers ont annoncé le bannissement de plusieurs de leurs supporters, lundi soir dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux. En cause? Une vidéo raciste publiée par ces derniers à l’adresse d’un joueur japonais de l’équipe rivale du Celtic, Kyogo Furuhashi.

Cette séquence raciste mise en ligne dimanche montrait un groupe de fans voyageant dans un bus, affublés de maillots des Rangers, mimant des yeux bridés et tenant des propos racistes à l’encontre de l’attaquant de 26 ans.

"Les Rangers confirment qu’une enquête est maintenant terminée concernant une vidéo qui a circulé sur les médias sociaux hier (dimanche). Les individus impliqués ont été identifiés et seront bannis indéfiniment de tous les matches des Rangers", assure le club.

"Il ne mérite pas ce type de comportement, personne ne le mérite"

Sur les médias de son club, l’entraîneur du Celtic Angelos Postecoglou a réagi ce lundi à la nouvelle. "Pour être honnête, cela m'attriste beaucoup parce que c'est moi qui l'ai recruté. Notre priorité est de protéger et de soutenir le joueur, a déclaré le coach australien. C'est un gars formidable. Si vous le rencontrez, c'est un jeune homme si gentil, il ne mérite pas ce type de comportement, personne ne le mérite, pour être honnête. Il ne s'agit pas d'éducation et les gens sont plus que conscients de ce qui est bien et mal. Il faut juste se comporter comme un être humain décent et traiter les gens avec respect."

Débarqué en Ecosse cet été en provenance du Vissel Kobe contre 4 millions d’euros, faisant de lui le plus gros transfert du Japon vers l’Europe dans l’histoire, Kyogo Furuhashi est international (6 sélections, 3 buts). Le buteur nippon est déjà l'auteur de six buts en sept matches depuis le début de saison avec sa nouvelle équipe.