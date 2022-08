EN DIRECT - Conference League: Nice vise la qualification face au Maccabi

Compo de Nice : Claude-Maurice et Ilie en surprises

C'est globalement le onze qui s'est dégagé ce début de saison, avec Stengs et Gouiri remplacés par Claude-Maurice et Ilie. On va voir qui se place dans quel couloir.

Nice: Schmeichel - Atal, Todibo, Dante, Bard - Thuram, Lemina - Claude-Maurice, Ramsey, Ilie - Delort.

Remplaçants: Bulka, Boulhendi, Mendy, Daniliuc, Lotomba, Viti, Beka Beka, Rosario, Stengs, Brahimi, Bouanani, Gouiri.