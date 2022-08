Europa Conference League: Nice dans le chapeau 3, un tirage corsé pour les Aiglons ?

Qualifié in extremis pour la phase de poule de l'Europa Conference League, l'OGC Nice connaît tous ses adversaire potentiels avant le tirage au sort (vendredi à 14h30, sur RMC Sport 1). Placés dans le chapeau 3, les Aiglons devront avant tout redouter les équipes du premier chapeau, comme Villarreal ou West Ham.

Passé par un trou de souris, l'OGC Nice peut être soulagé. Mais le Gym, vainqueur du Maccabi Tel Aviv après prolongation en barrage retour d'Europa Conference League (2-0), va rapidement devoir se tourner vers la phase de poule puisque le tirage au sort se déroule ce vendredi à 14h30 (diffusé sur RMC Sport 1).

West Ham et Villarreal à éviter

Placés en première position du chapeau 3, les Aiglons peuvent voir venir, même si Villarreal et West Ham seront les deux équipes à particulièrement éviter dans le premier chapeau. Dans le deuxième, il s'agira de Cologne et de la Fiorentina. Le dernier chapeau annonce beaucoup plus d'inconnues, puisque la plupart des équipes ont très peu de références sur la scène européenne.

Le meilleur tirage pour Nice: Partizan Belgrade, Slovan Bratislava, Ballkani

Le pire tirage pour Nice: Villarreal, Fiorentina, Dnipro-1

Cinquième équipe française qualifiée pour une phase de groupes de Coupe d'Europe cette saison, le Gym sera fixé en dernier puisque le tirage au sort de la Ligue des champions effectué ce jeudi a offert des groupes abordables au PSG et à l'OM et que Rennes, Monaco et Nantes, engagés en Ligue Europa, vont être fixés ce vendredi à partir de 13h (diffusé sur RMC Sport 1).

La composition des chapeaux avant le tirage au sort de l'Europa Conference League:

Chapeau 1 : Villarreal (ESP), Bâle (SUI), Slavia Prague (RTC), AZ Alkmaar (PB), La Gantoise (BEL), Istanbul Basaksehir (TUR), Partizan Belgrade (SER), West Ham (ANG)

Chapeau 2 : CFR Cluj (ROU), Molde (NOR), FC Steaua Bucarest (ROU), Fiorentina (ITA), Cologne (ALL), Hapoel Be'er Sheva (ISR), Apollon Limassol (CHY), Slovan Bratislava (SVQ)

Chapeau 3 : Nice, Anderlecht (BEL), Zalgiris Vilnius (LIT), Austria Vienne (AUT), Hearts of Midlothian (ECO), Shamrock Rovers (IRL), Sivasspor (TUR), Vaduz (SUI)

Chapeau 4 : Dnipro-1 (UKR), Lech Poznan (POL), Slovacko (SVQ), Silkeborg (DAN), Djurgården (SUE), Pyunik (ARM), RFS (LET), Ballkani (KOS)