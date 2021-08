En plein conflit avec le Barça, le jeune Moriba renonce à l'Espagne pour jouer avec la Guinée

Ilaix Moriba (18 ans), l'un des grands espoirs du Barça, a informé ce samedi la Fédération espagnole qu'il ne souhaitait pas jouer avec la Roja mais plutôt avec la Guinée. Le jeune milieu de terrain est actuellement en plein conflit avec les dirigeants de son club au sujet de sa prolongation de contrat.

Le timing n'est peut-être pas forcément le meilleur pour Ilaix Moriba, mais c'est celui que le milieu de terrain (18 ans) et son entougage ont choisi. En plein conflit avec les dirigeants du Barça au sujet de sa prolongation, le jeune homme a informé ce samedi la fédération espagnole qu'il renoncait à la Roja.

Comme rapporté par Mundo Deportivo, le père du joueur a confirmé au Carrusel Deportivo qu'Ilaix Moriba avait plutôt choisi de représenter les couleurs de la Guinée, où il est né et d'où est originaire sa famille. Il pourrait d'ores et déjà être convoqué par le sélectionneur guinéen dès le mois de septembre pour affronter le Maroc et la Guinée-Bissau.

Prometteur... mais en conflit ouvert avec sa direction

Ces derniers jours, son refus de prolonger avec le Barça lui avait attiré les foudres de Ronald Koeman, l'entraîneur du club catalan. En conflit ouvert avec la direction, Ilaix Moriba refuse de signer un nouveau contrat aux conditions proposées par son club formateur.

"Je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l’argent est le plus important. Le plus important c’est de jouer des matchs. Je suis déçu, je crois davantage au football qu’aux contrats. Pour un jeune de 18 ans, l’argent ne doit pas être le principal", a lâché le coach néerlandais en conférence de presse vendredi.

Formé à la Masia, Ilaix Moriba a fait 14 apparitions en Liga la saison passée, pour un total de 536 minutes avec l'équipe première. Alors qu'il faisait des allers-retours entre la réserve et le groupe professionnel, il a su mettre à profit son temps de jeu aux côtés des coéquipiers de Lionel Messi pour se montrer, notamment en inscrivant un but et délivrant trois passes décisives.