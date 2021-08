Barça: Koeman dézingue le jeune Moriba, qui ne veut pas prolonger

Ronald Koeman a profité de son passage devant les médias ce vendredi pour critiquer le jeune Ilaix Moriba. Formé au Barça, le milieu refuse de prolonger son contrat et s’est attiré les foudres de l’entraîneur néerlandais.

La question des prolongations semble décidément un dossier compliqué à gérer du côté de la Catalogne. Après le départ de Lionel Messi, impossible à conserver malgré de gros efforts financiers, le Barça galère également avec le jeune Ilaix Moriba. Sauf que cette fois, le problème ne vient pas du plafond salarial imposé par la Liga mais bien du milieu de 18 ans, libre en 2022.

En conflit avec sa direction, le joueur hispano-guinéen refuse de signer un nouveau bail aux conditions proposées par le club blaugrana. De quoi s’attirer l’ire de Ronald Koeman ce vendredi à la veille d’un déplacement à Bilbao de la deuxième journée de la saison. "J’ai parlé à Ilaix Moriba il y a deux ou trois semaines. En tant que personne, plus que comme l’entraîneur du Barça, a expliqué le Néerlandais lors de son passage face à la presse. Sa situation est horrible pour moi."

"Ne pas penser que l’argent est le plus important"

Considéré comme un grand espoir de la Masia et doté aussi bien de qualités techniques que physiques, Ilaix Moriba aurait probablement bénéficié d’un temps de jeu plus conséquent cette saison en Liga à en croire l’entraîneur du Barça. "C’est un jeune joueur, il a 18 ans. Il a pu jouer avec l’équipe pro la saison passée, a encore indiqué le Ronald Koeman. Il est le futur du club. Actuellement il ne joue pas, il n’est pas avec nous. Je sais quel contrat le club veut lui offrir. Il me parait parfait."

Mais le milieu se retrouve mis à l’écart du groupe pro en raison de sa situation contractuelle. Selon Ronald Koeman, le joueur et son entourage se montrent trop gourmands et cela risque de lui porter préjudice. "Je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l’argent est le plus important. Le plus important c’est de jouer des matchs, a lancé le Néerlandais avant de le fracasser. Cela a été mon message. Mais des joueurs et leurs entourages pensent différemment. Je suis déçu, je crois davantage au football qu’aux contrats. Pour un jeune de 18 ans, l’argent ne doit pas être le principal." A en croire la presse espagnole, Leipzig est bien placé pour le recruter cet été.

