Endrick, le crack brésilien de 15 ans, enflamme le Mondial de Montaigu, tournoi référence chez les jeunes

Le jeune Endrick, âgé de 15 ans et pisté par les plus grands clubs du monde, est actuellement en train d’éclabousser le célèbre tournoi de Montaigu (Vendée) de tout son talent. La pépite brésilienne porte son pays, qualifié pour la finale ce lundi à 17h30, et justifie encore un peu plus toutes les attentes placées en lui.

L’un des plus grands espoirs du football mondial est actuellement en France, et autant dire que le talent énorme aperçu au Brésil ne s’est pas volatilisé en traversant l’Atlantique. Engagé avec la Seleçao au Mondial de Montaigu, une compétition renommée entre équipes jeunes qui se déroule chaque année en Vendée, Endrick justifie toutes les attentes placées en lui. Alors que la sélection U16 brésilienne va jouer la finale du tournoi contre l’Argentine, ce lundi à 17h30, le jeune crack a déjà marqué la compétition de son empreinte.

Auteur de quatre buts en trois matchs de poule contre le Mexique, les Pays-Bas et l’Angleterre, le N°9 a porté le Brésil sur ses épaules. Face aux Anglais, dans un match décisif pour se qualifier en finale, le joueur de Palmeiras a inscrit un but sublime après un numéro de soliste. Après avoir récupéré le ballon à la ligne médiane, le Brésilien accèlère côté gauche, élimine plusieurs adversaires, repique dans l’axe et termine froidement d’une frappe limpide depuis l’extérieur de la surface.

Les plus grands clubs se l'arrachent

Avec ce genre de coups d’éclat, Endrick va à coup sûr faire grimper sa côte auprès des plus grands clubs européens, qui se l’arrachent déjà tous. En janvier dernier, Marca lui a même consacré sa Une, en affirmant que le Real Madrid était en pole position pour l’accueillir. Mais le club merengue devra faire face à la concurrence de tous les autres cadors du Vieux-Continent, comme le FC Barcelone, Liverpool, Chelsea, le PSG ou les deux Manchester. Selon ESPN, le Stade Rennais surveillerait également de très près sa situation et a même envoyé des scouts pour le superviser. En voisins, les Bretons sont très certainement présents en Vendée pour se faire une nouvelle idée sur ce talent hors norme.

Lors de la Copinha 2022, plus grand tournoi U20 au Brésil, Endrick a fait sensation en étant élu meilleur joueur de la compétition… alors qu’il avait trois ou quatre ans de moins que la plupart des participants! Avec six buts en sept matchs, le joyau d’1,73m a mené Palmerais vers la victoire. Son pays ne s’était plus autant enflammé pour un si jeune joueur depuis un certain Neymar, il y a une dizaine d’années. Avec son pied gauche dévastateur, sa faculté à changer de rythme et son physique déjà particulièrement développé pour son âge, il dispose d’un profil complet qui en fait l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération.

Une clause libératoire de près de 100 millions?

Sous contrat avec Palmeiras, Endrick doit attendre de fêter ses 16 ans (en juillet) pour passer professionnel. D’après les informations de Lance!, le club brésilien souhaiterait inclure une clause libératoire de près de 100 millions d’euros dans son contrat, histoire d’éloigner les clubs intéressés durant quelques années. Les dirigeants des Verdao misent sur leurs bonnes relations avec l’entourage d’Endrick, dont le père, Douglas, a été employé au sein du club.

Avant de voir les meilleurs clubs du monde sortir le chéquier pour s’attacher ses services et voir le crack enflammer Anfield, Bernabeu, le Camp Nou ou encore le Parc des Princes, c’est d’abord sur la pelouse du complexe sportif Maxime Bossis de Montaigu ce lundi soir que le crack va tenter d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.