PSG-Real : le crack brésilien Endrick, courtisé par toute l’Europe, sera au Parc des Princes

Dans le viseur du Real Madrid, le jeune prodige brésilien Endrick (15 ans) sera au Parc des Princes ce mardi pour assister au 8e de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le club espagnol (21h, sur RMC Sport).

Il y aura du très beau monde dans le corbeille VIP du Parc des Princes, ce mardi pour assister au 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (21h, sur RMC Sport). Mais aussi une future star. Endrick (15 ans), le joyau de Palmeiras que toute l’Europe s’arrache déjà, sera en effet présent dans le stade pour regarder le choc, annonce Marca. Il sera entouré de ses parents et de son petit frère.

Actuellement en vacances, le jeune joueur a fait une première escale à Madrid avant de prendre la direction de la capitale française où il a visité le siège de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) avant de se rendre à Disneyland. Sa présence dans le parc d’attractions a d’ailleurs été commentée par son entraîneur, Abel Ferreira, qui voit d’un bon œil que le jeune prodige s’aère l’esprit face aux convoitises qui enflent autour de lui.

Il sera davantage sous le feu des projecteurs ce mardi soir pour soutenir le club espagnol. "Je soutiens beaucoup Vinicius, aussi le Real Madrid pour qu'il remporte une autre Ligue des champions", a-t-il récemment confié dans une interview à Marca. Il suivra donc de près le jeune ailier brésilien, son idole avec Cristiano Ronaldo. Plusieurs de ses compatriotes pourraient également participer à la rencontre: Rodrygo, Casemiro, Marcelo, Militao, Marquinhos et Neymar.

Le Real lui fait les yeux doux

L’attaquant, né en 2006, vient d’être sacré meilleur joueur de la Copinha 2022, tournoi annuel le plus important du pays dans la catégorie U20, à seulement 15 ans. Le Brésil ne s’est plus enflammé pour un tel joyau depuis l’éclosion de Neymar à Santos.

Endrick a déjà fait la une de Marca et fait déjà partie des cibles du Real Madrid. Le journal estime même que les Merengues souhaitent conclure un transfert estimé entre 30 et 40 millions d’euros pour le faire venir. Mais Palmeiras n’est pas vendeur et aurait inclus une clause libératoire de 100 millions d’euros dans son contrat. Le FC Barcelone, Liverpool, Chelsea ou les deux Manchester seraient aussi sur le coup, tout comme le Stade Rennais. Selon ESPN, le club breton a envoyé des scoots afin de superviser Endrick lors de la Copinha. En attendant de connaitre sa future destination, Endrick sera en France ce mardi.