Equipe de France: Deux nouvelles dans la liste de Corinne Diacre pour l'Allemagne et la Suède

Corinne Diacre a communiqué sa liste de 23 joueuses pour les deux matchs amicaux en Allemagne et en Suède les 7 et 11 octobre prochains. Quelques surprises, notamment en attaque, et deux nouvelles têtes sont présentes.

Deux gros tests à venir pour l'Equipe de France féminine. Les joueuses de l'Equipe de France vont se confronter à deux des meilleures équipes de la planète, l'Allemagne, vice championne d'Europe, et la Suède, demi-finaliste de l'euro. Les deux nations avaient été battues par l'Angleterre.

Pour se rassemblement, Corinne Diacre a convoqué un groupe de 23 joueuses.

Du côté des gardiennes, pas de changement par rapport à l'Euro. Corinne Diacre réitère sa confiance à Peyraud-Magin, Chavas et Lerond. En défense, De Almeida suppléera M'bock, blessée et absente plusieurs mois. Au milieu de terrain, Corinne Diacre a convoqué six joueuses, contre cinq à l'euro. Laurina Fazer, forte d'un bon début de saison au PSG, est la grande gagnante.

Chantier en attaque

C'est en attaque que Corinne Diacre opère le plus gros chantier. Exit Sandy Baltimore, Clara Matéo et Ouleymata Sarr, Marie-Antoinette Katoto, blessée, n'est pas là non plus. La sélectionneuse a fait appel à Lindsey Thomas, attaquante de l'AC Milan, mais aussi Faustine Robert de Montpellier et Kessya Bussy, la jeune attaquante du Stade de Reims