Equipe de France: plus de 1000 personnes pour les obsèques de Just Fontaine à Toulouse

Décédé mercredi, l'ancien buteur de l'équipe de France Just Fontaine a eu le droit à une cérémonie à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, ce lundi. Plus de 1000 personnes, dont d'anciens Bleus, étaient présentes.

Les obsèques de Just Fontaine, décédé à l'âge de 89 ans mercredi dernier, se sont tenues ce lundi à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Plus de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie. Plus tard dans la journée, sa dépouille devait être emmenée au cimetière Terre-Cabade de Toulouse, où il sera enterré dans l’intimité familiale.

Guy Roux à l'enterrement de Just Fontaine (AFP) © AFP

Philippe Diallo, président la FFF par intérim, à l'enterrement de Just Fontaine (AFP) © AFP

Sa femme Arlette, son fils et ses petits-enfants à l'enterrement de Just Fontaine (AFP) © AFP

Alain Giresse, Guy Roux, Fabien Barthez...

Plusieurs personnalités du football français ont tenu à être présentes pour rendre un dernier hommage à "Justo". Parmi eux, on comptait notamment plusieurs représentants de la génération 82, qui a succédé à celle de 58 dont Fontaine était l'un des fers de lance, comme Alain Giresse, Didier Six et Bernard Lacombe. Président par intérim de la fédération française, Philippe Diallo était également présent, tout comme Jean-Pierre Caillot, actuel président du Stade de Reims, Guy Roux, Fabien Barthez et Jean-Claude Darmon.