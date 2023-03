Mort de Just Fontaine: Deschamps rend hommage à "une légende l’équipe de France"

Didier Deschamps a eu une pensée émue pour Just Fontaine, décédé ce mercredi à l’âge de 89 ans. Le sélectionneur des Bleus se dit attristé par la disparition d’un joueur "très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus".

Il a tenu à saluer "un homme d’une très grande gentillesse". Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a rendu hommage mercredi à Just Fontaine, décédé à 89 ans, estimant qu'il "restera une légende de l'équipe de France", selon des propos publiés sur le site internet de la Fédération française de football.

"La disparition de Just Fontaine m'attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. ‘Justo’ est et restera une légende de l'équipe de France", a écrit Deschamps.

"Joueur puis sélectionneur, j'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises, a-t-il ajouté. Notamment chez lui, à Toulouse, en septembre 2017. Justo était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Son attachement à l'équipe de France était fort et sincère."

Philippe Diallo: "Just Fontaine a marqué de son empreinte le football français et international"

Le président par intérim de la FFF, Philippe Diallo, s'est lui aussi fendu d'un message d'hommage, déclarant que "le décès de Just Fontaine plonge le football français dans une profonde émotion et une immense tristesse".

"Just Fontaine a marqué de son empreinte le football français et international. Il en était une figure emblématique, avec son incroyable record de 13 buts à la Coupe du monde de 1958. Il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'équipe de France. Au-delà de son immense carrière de joueur, Just Fontaine a joué un rôle majeur dans le rayonnement du football français", a poursuivi le dirigeant, rappelant les différentes casquettes de +Justo+, "sélectionneur, entraîneur puis à l'origine de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) dont il a été le premier président".

La FFF a également annoncé qu'une minute de silence serait observée sur tous les terrains à la mémoire de l'ex-attaquant, auteur du record du nombre de buts inscrits au cours d'une seule phase finale de Coupe du monde (13 buts lors du Mondial-58).