Affaire Le Graët: un ancien joueur de Guingamp dénonce l'insensibilité de Le Graët et dévoile "son vrai visage"

Ex joueur de Guingamp, Cédric Fauré a partagé son expérience personnelle du président de la FFF Noël Le Graët, qui vit des heures difficiles et est de plus en plus dans le viseur, alors que s'ouvre ce mercredi un comité exécutif (comex) extraordinaire à la Fédération.

"Il a montré sa vraie personnalité." Cédric Fauré ne feint pas l’étonnement dans un entretien accordé à So Foot. Les déclarations méprisantes de Noël Le Graët à l’encontre de Zinédine Zidane ne l’ont pas véritablement surpris. L’ancien attaquant de Guingamp (2004-2005 puis 2012-2014) a connu le président de la Fédération française de football du temps où il présidait à la destinée de l’EAG. Le tempête qui s’abat sur le dirigeant a fait remonter en lui des mauvais souvenirs.

S’il ne remet pas en cause ce que Noël Le Graët a fait pour la ville (dont il a été maire de 1995 à 2008) et le club (président de l’EAG de 1972 à 1991, puis de 2002 à 2011), Fauré émet beaucoup plus de réserves sur l’homme, dont la sécheresse de coeur l’a blessé. Alors qu’il traversait une période compliquée à son arrivée, entre les soucis d’ordre privé qu’il devait surmonter et les difficultés d’adaptation qu’il rencontrait, Cédric Fauré a vu le "vrai visage" de Noël Le Graët.

L'indifférence de Le Graët

Alors que son ex-femme venait de faire une fausse-couche, le joueur s’attendait à ce que le club puisse entendre sa détresse et l’accompagne dans ce drame personnel. Mais Noël Le Graët l’a traité sans égard. "'Ah, ça y est, tu as décidé de marquer des buts?'. Je lui ai répondu : 'Non président, je venais juste dire qu’on avait perdu notre enfant. La prochaine fois, il faudra réfléchir avant de parler'." Noël Le Graët se serait alors contenté de répondre en retour: "Ah, je ne savais pas."

Cédric Fauré, qui espérait davantage de compassion, à l’image de ce que les supporters lui auront offert, face à l’épreuve endurée, mais il n’aura eu droit qu’à l’indifférence. "Quand ça n’allait pas, j’aurais aimé qu’il m’appelle, par exemple pour me remonter le moral. S’il n’a pas d’intérêt à te parler, il s’en fout de toi", fustige Fauré. Le tout jeune retraité avait fini par quitter le club "à cause de cet homme", avant de le retrouver complètement changé "dans la manière de faire" sous Bertrand Desplat (le gendre de Noël Le Graët) quelques années plus tard.