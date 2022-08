Affaire Pogba: Paul serait "serein, soulagé", selon l'un de ses proches qui lui a parlé

Ciblé par les attaques de son frère Mathias depuis samedi, Paul Pogba a confié son soulagement d’avoir révélé le chantage dont il fait l’objet depuis plusieurs mois à l’un de ses intimes, selon Le Parisien.

Paul Pogba n’est pas encore sorti du silence depuis samedi et la première vidéo postée par son frère Mathias promettant de grandes révélations sur le milieu de terrain de la Juventus. Actuellement en rééducation pour soigner son genou, l’international français s’est seulement exprimé par le biais de ses avocats qui ont publié un communiqué, dimanche au lendemain des premières attaques de Mathias.

En privé, le benjamin de la fratrie aurait tout de même fait part de son soulagement d’avoir porté l’affaire devant les justices française et italienne. Il s’est ainsi dit "serein" et "soulagé" auprès d’un intime de l’équipe de France à qui il a parlé ces derniers jours, rapporte Le Parisien, ce mercredi. L’ancien joueur de Manchester United se sent ainsi "libéré" d’avoir dit au stop au chantage au tentative d’extorsion dont il a fait l’objet ces derniers mois.

Pogba nie le maraboutage de Mbappé

Une enquête a été ouverte en France, Paul Pogba a été entendu et a confirmé avoir effectué un versement de 100.000 euros à des maîtres-chanteurs qui lui réclamaient 13 millions d’euros au titre d’une sécurité qu’ils lui auraient assuré depuis le début de sa carrière. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, est très attentif à cette affaire hors du commun qui impliqué indirectement une autre star de la sélection, Kylian Mbappé. Lors de son audition, Pogba avait prévenu les enquêteurs que ses maitre-chanteurs le menaçaient de diffuser des enregistrements où il demande de marabouter Mbappé. Ce qu’il nie formellement, assure Le Parisien.

Selon les informations de BFMTV, la mère des frères Pogba, Yeo Moriba, a été entendue par les enquêteurs en tant que témoin dans cette affaire. Mardi soir, Mathias Pogba a persisté dans ces accusations en diffusant une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. "Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti?", a-t-il lancé dans un long message.