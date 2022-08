Les avocats de Paul Pogba dénoncent "les menaces et les tentatives d'extorsion en bande organisée" après le message de son frère Mathias

Alors que Mathias Pogba a promis ce samedi de faire des révélations sur son frère Paul, son avocate Rafaela Pimenta et Kylian Mbappé, l'entourage du champion du monde a publié un communiqué où il dénonce des "menaces et les tentatives d'extorsion en bande organisée".

La réponse du clan de Paul Pogba ne s'est pas faite attendre. Quelques heures après la prise de parole de son frère Mathias, les représentants du champion du monde ont immédiatement réagi. Dans sa vidéo, l'ancien joueur de Belfort (sans club depuis son départ) a promis de faire "de grandes révélations" sur son frangin, ainsi que sur celle qui a pris le relais de Mino Raiola, Rafaela Pimenta, "son avocate, son amie, sa confidente et qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère".

Dans un communiqué de presse, les avocats de Paul Pogba, de Yeo Moriba (la mère de Paul et Mathias Pogba) et de Rafaela Pimenta affirment : "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours."

Des révélations sur son frère, son avocate... et Mbappé

Le joueur de 32 ans s'est montré très mystérieux dans ses propos, dans un texte lu face caméra. "Je pense que ça ne vous a pas échappé, avec le battage médiatique autour de son transfert, ses déboires et sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1/10... poursuit-il. Si je fais cette vidéo, j'estime que les supporters français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, qu'il est une personne digne de confiance."

Concernant Rafaela Pimenta, Mathias Pogba veut ouvrir les yeux aux fans à propos de "son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté" afin de savoir si "elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra de savoir à son écurie et à ses clients si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts."

Autre cible du frère du Paul Pogba: Kylian Mbappé. "Je pense que ce que j'ai à dire va intéresser beaucoup de monde. Je vous parlerai de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit."