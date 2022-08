Affaire Pogba: les brouilles de la famille Pogba

Depuis trois jours, la famille Pogba se retrouve au centre de l'actualité. Les premières vidéos de Mathias, publiées samedi soir sur les réseaux sociaux, ont mis au goût du jour une brouille qui remonte à plusieurs mois avec son frère Paul.

En septembre 2021, la France affronte la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg. Comme c'est le cas régulièrement, les deux frères, Mathias et Florentin, auraient dû faire le déplacement pour voir Paul Pogba jouer avec les Bleus.

Sauf qu'ils choisissent de ne pas se rendre au match. Dans l'entourage du champion du monde, ce n’est pas une surprise. On explique que la femme de Paul Pogba "fait progressivement le ménage" avec certains proches depuis plusieurs semaines.

Plus tard, Rafaela Pimenta, son avocate, fera de même. Cette brouille sera amplifiée avec le documentaire publié quelques mois plus tard sur Amazon Prime, "The Pogmentary", où les deux frères n'apparaissent pas. Mathias et des proches de la famille avaient voulu de leur côté monter un documentaire sur la famille Pogba. Le deal avec Amazon a parasité cette idée, les obligeant à abandonner.

Les relations se sont réchauffées entre les frères après la soirée de Mathias

Contrairement à ce qu'ont dévoilé plusieurs médias, le projet "Golden Score" n'implique pas directement Paul Pogba. Il n’a pas participé financièrement au projet lancé pour aider les sportifs de haut niveau dans leur reconversion. Mathias a lancé cette association avec leur cousin Adrien Nsomoto. C'est d'ailleurs lors d'une soirée organisée pour cette association le 20 mars, dans un hôtel parisien, que pour la dernière fois en public les trois frères sont apparus ensemble. Ce rassemblement de la fratrie Pogba est surtout dû à une femme: Yeo Moriba, la maman qui tenait vraiment à voir ses fils réunis.

Paul Pogba, quatre jours plus tard sur ses réseaux, félicitera même Mathias pour l'organisation de cette soirée. À la suite de cet événement, les relations se sont réchauffées entre les frères qui étaient en froid depuis plusieurs semaines. Le lendemain de la soirée, le champion du Monde 2018 rejoint Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France. Preuve que cette relation s’était réchauffée, Mathias Pogba et certains proches s’étaient ensuite rendus en avril en Angleterre assister à un match de Paul.

Encore une zone d'ombre sur l'extorsion dont aurait été victime Paul

Selon la première audition de Paul Pogba aux policiers, l’extorsion (faits les plus graves dans l’affaire) a eu lieu au mois de mars. Deux hypothèses se présentent alors au vu de la chronologie: soit Mathias Pogba n’était pas impliqué dans cette extorsion à Paris. Soit il était, et Paul n’était pas encore au courant. Une zone d’ombre que les enquêteurs devront lever dans les prochaines semaines.