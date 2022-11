Au Real, on se veut rassurant (mais agacé) sur le cas Benzema

Encore absent pour le match de jeudi soir face à Cadix, le ballon d'or n'aura joué que 29 minutes ces trois dernières semaines. Une situation qui ne créée pas d'inquiétude, mais qui fait grincer des dents.

Une nouvelle fois, Karim Benzema ne jouera pas ce jeudi soir avec le Real, une habitude ces dernières semaines. Selon une source interne au Real Madrid, Karim Benzema ne souffre d’aucun problème sérieux mais seulement d’une gêne musculaire à la cuisse. "Avec le Mondial qui arrive il n’a voulu prendre aucun risque aussi minime soit-il. Cela nous fait chier mais nous le comprenons", explique cette source à RMC Sport, au lendemain de l'annonce de la liste par Didier Deschamps, où Karim Benzema était bien sûr présent.

"Il sera prêt, tout ira bien"

Plusieurs autres joueurs du Real, concernés par la Coupe du monde, sont pointés du doigt en interne pour avoir levé le pied depuis plusieurs semaines. L’entourage du Ballon d’Or se refuse de donner plus des précisions mais se veut rassurant sur l’état physique: "il sera prêt, tout ira bien."

Les différents forfaits de Karim Benzema font grincer des dents en Espagne, où les critiques ont été verbalisées par l'ancienne star du Real, Guti, invité mardi soir de Chiringuito: "Je ne comprends pas. Je vois Messi jouer avec le PSG et Lewandowski avec Barcelone. Et presque tous les joueurs, dans les limites du possible. Certes, il y a risque de ne pas pouvoir aller à la Coupe du monde, mais tu dois l’assumer. Tu ne peux pas laisser ton équipe de côté."