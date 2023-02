"Aucune individualité n'est au-dessus de l'équipe de France", la réponse de la FFF après les mises en retrait de Renard, Katoto et Diani

Après l'annonce des mises en retrait de Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, la FFF "a pris connaissance" de leur décision, tout en rappelant "qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution" qu'est l'équipe de France.

"La FFF tient à rappeler qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France", a réagi la Fédération française de football (FFF) ce vendredi après la mise en retrait de trois des cadres de la sélection féminine, à cinq mois du Mondial 2023, qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande.



"La FFF a pris connaissance des déclarations de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Son comité exécutif, réuni le 28 février, se saisira de la question à cette occasion", a ajouté la "3F" dans un communiqué publié quelques heures après les annonces de Renard, Diani et Katoto, appelant toutes trois à des changements dans le management de l'équipe de France.

>> Suivez l'actualité de l'équipe de France féminine en direct

Un coup de pression envers Diacre et son staff

Ce vendredi en début d’après-midi, Wendie Renard a annoncé qu’elle se mettait en retrait de la sélection tant que Corinne Diacre et son staff seront en place. "C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. C'est avec le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l'équipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans de telles conditions. Mon visage peut masquer la douleur mais le coeur, lui, souffre... et je n'ai plus envie de souffrir", écrit la défenseure de l’OL. Un acte rapidement suivi par Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, deux autres cadres de l’équipe de France.

La première pointe notamment le management mis en place chez les Bleues. "Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et aux vues des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club. Première fan de l'équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore."

Actuellement blessée au genou, Marie-Antoinette Katoto évoque la cicatrice de la Coupe du monde 2019, la gestion de sa blessure à l’Euro l’été dernier et cible à son tour le management pratiqué au sein de l’équipe de France. "Les paroles de notre capitaine Wendie m'amènent à mon tour à parler de la situation en équipe de France. Les événements de 2019, la blessure de 2022 puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l'équipe de France et les valeurs transmises. Je prends donc la décision de mettre entre parenthèses ma carrière internationale tant que les changements nécessaires ne seront pas appliqués."