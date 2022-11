"Benzema me fait kiffer", l’avis de Payet sur le meilleur joueur français de l’histoire

Vainqueur du Ballon d’or 2022, Karim Benzema a officiellement inscrit son empreinte auprès des plus grands noms du football. À tel point que dans un entretien avec Prime Vidéo, Dimitri Payet a eu du mal à faire un choix sur l’identité du meilleur joueur français de l’histoire.

Peu aligné par Igor Tudor à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Dimitri Payet pourrait avoir une carte à jouer ce dimanche lors de l’Olympico contre Lyon. En attendant ce choc du championnat français, le milieu offensif a été interrogé sur l'identité du meilleur joueur français de l’histoire.

Au micro de Prime Vidéo, le Marseillais a eu un peu de mal à faire un choix entre deux joueurs. Il faut dire que le casting est très riche pour cette question: "De l’histoire, je dirais Zidane forcément, mais Karim me fait kiffer. Chapeau l’artiste." Il y a quelques jours, le buteur du Real Madrid a rejoint Zidane au rang des Français ayant eu droit à leur Ballon d’or. S’il est touché par quelques pépins physiques depuis le début de la saison, Benzema a impressionné le monde du foot en participant activement au dernier sacre des Madrilènes en Ligue des champions avec ses 42 buts toutes compétitions confondues.

Payet prêt à "cirer les chaussures de Karim"

Ce n’est pas la première fois que Payet encense son compatriote. Durant une interview avec l’Equipe, le Marseillais avouait être prêt à faire quelque chose d’assez spécial pour retrouver une place en Equipe de France: "Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s’il faut."

Benzema a d‘ailleurs l’occasion d’inscrire encore plus sa marque mais cette fois avec les Bleus. Non présent lors du sacre en 2018, le buteur a cette fois l’opportunité de briser "la malédiction" du champion du monde et donner une troisième étoile à la France.